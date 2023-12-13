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場邊人語／牛仔擒鷹 費城失應

彭廣揚

美國職業美式足球大聯盟（NFL）例行賽進行第14周的賽程；德州達拉斯牛仔隊於12月10日晚間7時22分起，在德州阿靈頓主場和賓夕法尼亞州費城老鷹隊交鋒，以33比13大勝，目前戰績10勝3負，勝率76.9%，在國聯15支隊伍之中，和費城老鷹隊以及舊金山四九人隊並論。

這也是牛仔隊自從11月12日以來連續第5次出戰告捷。費城老鷹隊曾於11月5日在主場以28比23擊敗過達拉斯牛仔隊。

牛仔隊在這場比賽一路領先，每節至少獲得3分，上半場以24比6領先。老鷹隊則在第一節和第四節交了白卷。

牛仔隊在這個球季已經出賽14場，其中有8場不僅告捷，而且取勝的分數差距至少都在20分以上。

10日的比賽是達拉斯牛仔隊當家四分衛、現年30歲、身高6呎2时的普瑞斯柯特（Rayne Dakota Prescott）職業生涯第110次先發亮相；他的戰績為71勝39負。

他全場沒有遭到攔截，3次遭到擒殺和損失15碼，總共和8名隊友合作傳球39次，其中24次成功，最長傳接距離39碼，累積傳接推進271碼，上半場2次傳接成功達陣，同時也和3名隊友合作發動32次衝鋒，累積推進138碼，有1次達陣，普瑞斯柯特本人有3次衝鋒，累進11碼沒有衝鋒達陣。

牛仔隊此役有36分鐘36秒掌握球權，比賽吸引現場的球迷有9萬3752人，上座率為94%。

此外，牛仔隊的28歲定位踢球員歐布理（Brandon Aubrey），在這場比賽創下大聯盟新鮮人單場長射作戰紀錄。他在上半場第一節結束前50秒，由60碼處遠射得到3分，又在下半場第三節結束前4分49秒時，從59碼處攻門得𢌥。

費城 德州 足球

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