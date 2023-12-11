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場邊人語／馬刺台柱 也扛不住

彭廣揚

直到今天，美加地區男子籃球大聯盟（NBA)  還有不少球隊和相關的球星，「慕名」期待會見德州聖安東尼奧馬刺隊的19歲狀元中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。

12月8日晚間，在德克薩斯州聖安東尼奧佛洛斯特球場（Frost Bank  Center)，來自伊利諾州芝加哥的公牛隊，首次在賽場上見證溫班亞瑪的攻守威力，但是以121比112擊敗馬刺隊，輕鬆的拿下客場勝利。

馬刺隊的7呎4吋法國籍中鋒溫班亞瑪，在這場比賽之中，得到21分和20個籃板球。

他是大聯盟本屆參加比賽的新鮮人之中最搶眼者，他目前在的場均得分（18.9）場均抄截（1.32）、場均火鍋（2.63）和場均籃板球（9.7）項目表現都是一隻獨秀。

溫班亞瑪在入行的前三場比賽，就累積得到45分，20個籃板球，5次助攻，5次抄截和5次火鍋。

馬刺隊成軍54年以來，本季是首次出現單季16次連續吞敗局面。馬刺隊平均年齡23.52歲，於2023年11月2日到12月8日之間，沒有嬴過一場比賽。

馬刺隊和公牛隊，歷年來在例行比賽交手過87次，馬刺隊的紀錄是57勝。

已經擁有18場失利紀錄的馬刺隊，是目前美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA) 西區累積戰績最差勁的隊伍。

馬刺 NBA 德州

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