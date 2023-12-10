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美國現象／金山纜車150歲 考你12掌故

1923年首度亮相…洛杉磯「好萊塢」標誌100歲了

場邊人語／簽道奇賣身契 大谷求拚進季後賽

彭廣揚
29歲的大谷翔平將成為全世界最有錢的運動員。（路透）
29歲的大谷翔平將成為全世界最有錢的運動員。（路透）

緣盡，情未了。

現年29歲的日本籍「二刀流」大谷翔平(Shohei  Ohtani)2017年12月10日以國際自由球員身分，和美國職棒大聯盟（MLB)美國聯會西區小組的洛杉磯天使隊簽約；2023年12月9日，他宣布和大聯盟國家聯會西區小組的洛杉磯道奇隊簽訂為期10年總價達到7億美元的長約。

加拿大多倫多、美國伊利諾州芝加哥、紐約州紐約市、加州舊金山，曾經都努力爭取他的加盟。

然而，他選擇了自己熟悉的南加州。

藍鳥隊、小熊隊、洋基隊、大都會隊和巨人隊，都曾經憧憬能夠吸引這位能投擅打的國際球星入列，但是他最後點名的卻是和亞洲有緣，擁有豐富國際球員資源的洛杉磯道奇隊。

大谷翔平目前念茲在茲的，不只是爭取一份內容空前的肥約，他其實掩蓋不住，自己對於例行賽事勝利的一貫期待，以及針對大聯盟季後賽和年度總冠軍決賽的一種嚮往。

縱然道奇隊的陣容已經是戰將如雲，可是還欣然接受這位巨星的加入；大部分美國職棒的球隊和球迷，都認為大谷翔平的新約就如同一份「賣身契」；不過這個舉動，到底是不是「雪中送炭」，或者是「錦上添花」，時間會是見證。

大谷翔平和天使隊揮手說聲再見；在他之前，已經有4名在日本出生的球員，曾經為天使隊效率過。

他們是右投手田澤純一（Junichi  Tazawa）、左投手高橋尚成（Hisanori Takahashi）、外野手松井秀喜（Hideki  Matsui）和右投手長谷川滋利（Shigetoshi Hasegawa）。

大谷翔平 道奇 天使

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