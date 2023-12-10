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美國現象／金山纜車150歲 考你12掌故

1923年首度亮相…洛杉磯「好萊塢」標誌100歲了

場邊人語／鋼人主場 來客囂張

彭廣揚

匹茲堡鋼人隊面對沒有傳奇四分衛布雷廸（Thomas Edward Patrick Brady Jr.）在陣的新英格蘭愛國者隊，12月7日晚間在賓夕法尼亞州主場，仍然苦吞本賽季第6敗，也是五天之內的二連敗。

鋼人隊其實是眼睜睜的看著季後賽的機會流逝。

新英格蘭愛國者隊24歲的替補四分衛札皮（Bailey  Michael Zappe）全場遭到1次攔截，和7名隊友合作，傳球28次，其中19次成功，最長傳接距離37碼，累積傳接推進240碼，全場有3次傳接成功。

他是於客場6萬6376名球迷（上座率達到97%）關心之下，終場以21比18氣走匹茲堡鋼人隊，在美國職業美式足球大聯盟（NFL)  美國聯會東區小組例行賽季拿到一場勝利。（可惜還是在小組敬陪末座）。

鋼人隊此役共有32分鐘19秒掌握球權，在這場預期就是低比分比賽除了第3節之外，每一節至少都有得到3分，愛國者隊雖然在下半場沒有得分，可是上半場就以21比10領先。

鋼人隊在2022年球季的戰績為9勝8負。愛國者隊2022年球季的成績則是8勝9敗。

龬人隊成軍已經有91年，曾經8次角逐大聯盟年度總冠軍榮銜，6次不負球迷期盼捧回超級盃；最近連續3個例行球季有2次連續在外卡階段失利並沒有晉級季後賽。

愛國者隊和鋼人隊互相對抗，始自從1972年10月22日，歷年在例行賽和季後賽交戰35次，鋼人隊的戰績是16勝19敗；雙方最近一次對抗，是於2022年9月18日由愛國者隊以17比14得勝。

季後賽 新英格蘭 超級盃

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