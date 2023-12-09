場邊人語／虎頭蛇尾 拓荒勢萎

慢熱，並不意味著不熱。

缺乏豐富作戰經驗的奧勒岡波特蘭拓荒者隊，12月6日在加州 舊金山客場挑戰金州勇士 隊時，上半場還以55比48領先，下半場卻失手丢掉62分，造成終場以106比110飲恨，苦吞例行賽季第14勝。

拓荒者隊主將、25歲7呎中鋒艾頓（Deandre Edoneille Ayton Sr.）和29歲的6呎8吋大前鋒葛蘭特（Houston Jerami Grant）在這次夜戰都缺席。

葛蘭特是美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）在今年球季展開後，僅有的6名球員出戰累積至少得到400分、15次抄截和16次火鍋的球隊。

艾頓於10月27日到11月17日之間，在球季開始後的12場比賽之中，創下7次「兩雙」的紀錄；而且每一次是對抗不同的球隊。

拓荒者隊當晚是由現年24歲、身高6呎3吋的得分後衛西蒙斯（Anfernee Tyrik Simons）領軍。他上陣37分鐘23秒，得到全隊最高的28分（6個三分球）4次助攻1個籃板球。可惜他於第四節壓哨投出的35英呎遠的三分球落空。

金州勇士隊的當家射手柯瑞 （Wardell Stephen Curry II）上陣34分鐘29秒，得到全隊最高的31分1次助攻5個籃板球。柯瑞在第一節三分球投3中1，在上半場8次出手投籃只有一次破網，而且三分球6次進攻，只有1次得分。

柯瑞在終場前10秒，由28英呎處投射關鍵性質的三分球中的，將雙方比數拉開至108比104。

金州勇士隊的當家得分後衛湯普森（Klay Alexander Thompson）上陣27分鐘3秒，得到11分1次助攻5個籃板球。湯普森在上半場5次出手投籃沒有一次破網，而且三分球4次進攻，也没有1次得分。