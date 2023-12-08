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場邊人語／德州禁賭 庫班開堵

彭廣揚

聚焦德州。士氣高昂的休士頓火箭隊11月28日晚間走訪達拉斯，卻遭到獨行俠隊以121比115取勝；獨行俠隊的全明星組織後衛唐西奇（Luka Dončić）獨得全場最高的41分。

比賽之前，一直對於運動賭博合法化持有濃厚興趣的億萬富翁庫班（Mark Cuban)，也就是德克薩斯州達拉斯獨行俠隊的擁有者，證實他目前正在進行一項大計劃，準備出售籃球隊大部分股權，不過繼續保留自己掌控和球隊專業運營相關的話語權，以及積極提案在城市中心新建一處附設賭場的競技場館區。

庫班現年65歲，在賓西法尼亞州匹茲堡出生，是匹茲堡大學和布魯明頓印地安納大學的校友，目前的身價約為60億美金。

獨行俠隊（前譯「小牛隊」）於1980年成軍，至今有24次晉級季後賽，並且有一次成為大聯盟年度總冠軍。

達拉斯小牛隊時期的戰果不堪回首，從1990年到1999年之間，球隊單季最佳戰績是40勝42負，最差的戰績則是11勝71敗。

庫班於2000年1月4日以2億8500萬美元購入小牛隊；這支球隊目前的市值大約達到45億美元，在整個大聯盟30支球隊之中，身價名列第七。

庫班時期的小牛隊，以來自德國、身高7呎的大前鋒諾維兹基（Dirk Werner Nowitzki），開創一片競技新天地。

美國的職業運動天地，在作興原地改建和覓地興建比賽場館之後，目前正流行發展或者再發展擁有更多商機和人流的綜合場館休閒娛樂區。

庫班深知賭禁難開，然而還是做好準備有朝一日大門洞開。

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