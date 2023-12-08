場邊人語／紅襪釋才 洋基添柴

同屬美國職棒大聯盟（MLB）美聯東區小組的紐約洋基 隊和波士頓 紅襪隊，12月5日完成罕見的人事交易；這是最近50年以來，雙方進行的第七次球員交易。

交易的主角是左投左打、能夠鎮守右外野和中外野的佛度戈（Alexander Brady Verdugo），由波士頓紅襪隊被交易到纽约洋基隊。

佛度戈現年27歲，生於在亞利桑納州土桑，2017年9月日正式在大聯盟亮相，至今還效力過洛杉磯道奇隊3個球季。

洋基隊和紅襪隊都是大聯盟的百年老店；雙方第一次交手是於1903年5月7日在麻州波士頓。最近一次交鋒則是在2023年9月9月14日於波士頓。

洋基隊於1903年成軍，累積戰績1萬684勝8080敗，58次晉級季後賽 ，27次榮獲大聯盟年度總冠軍。

紅襪隊於1901年成軍，累積戰績9874勝9182敗，25次晉級季後賽，9次榮獲大聯盟年度總冠軍。

依循大聯盟各個球隊討論球員交易的基本原則，不同聯會和相異小組之間的安排比較容易產生互補效果。換句話說，無論是投手、捕手、內、外野手，徹底轉換一個嶄新的環境，或者接受一項實質挑戰，對於球員本人、球隊競爭和球賽魅力都有正面影響。

紐約和波士頓兩隊既然是針鋒相對，這些年來球員之間你來我往也不算稀奇。只是別的球隊面對球員交易時可以直來直往，然而涉及洋基隊和紅襪隊之間，在兼顧面子和𥚃子的情況下，通常須要繞一個大圈才能成事。

佛度戈這筆交易，因此更變得非常不容易。

他能守外野，專攻左打；洋基隊不得不把握機會，和紅襪隊完成補強。