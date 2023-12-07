場邊人語／壓哨搶射 太陽難捨

這是兩隊兩名前鋒的對決。

他們就是38歲的洛杉磯湖人 隊的小前鋒詹姆斯（LeBron Raymone James Sr.）和35歲的鳳凰城太陽隊大前鋒杜蘭特（Kevin Wayne Durant）。

來自亞利桑納州鳳凰城的太陽隊上半場結束時就以47比59落後，終場哨音響起時是以103比106告負。杜蘭特和詹姆斯在這場比賽中都有31分的收穫。

太陽隊最終失利的關鍵，就在於全場失誤達到20次，其中第一節就有10次；而且下半場結束前2秒，杜蘭特的一支30英呎遠的三分球長射落空。

太陽隊在終場前曾經可能擁有關鍵的掌控球權，因此嚴重抗議湖人隊在沒有實際握有球權時要求暫停；可惜主裁判並沒有採納意見。

加州 洛杉磯湖人隊於12月5日晚間，在主場出賽迎戰作戰成績同樣是12勝的鳳凰城太陽隊，以3分差距技壓客隊，拿到美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）本季季中錦標賽的入場券。

鳳凰城太陽隊和洛杉磯湖人隊，在例行賽季排定交手5次，已經遭遇2次，下次雙方再度較量是2024年1月11日在南加州洛杉磯。

目前正在積極爭取大聯盟首創的季中錦標賽冠軍的隊伍，包括密爾瓦基公鹿隊、印地安納溜馬隊、洛杉磯湖人隊、紐奧良鵜鶘隊。