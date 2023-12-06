場邊人語／兩節豐收 溜馬技熟

印地安納溜馬隊於上半場結束時還以48比55落後，終場哨音響起時，卻以122比112告捷。

勝利的關鍵，就在於主隊下半場火力全開。

來自印地安納州的溜馬隊，於12月3日晚間在印地安納州甘布里奇球場（Gainbridge Fieldhouse）出賽，以10分差距技壓客球隊，拿到美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）本季第11勝。

來自麻州波士頓 的塞爾蒂克隊和溜馬隊，在本例行賽季排定交手5次；目前已經遭遇過2次，下次雙方再度較量是2024年1月6日在印地安納州。

雙方在這場比賽之中火力全開；波士頓塞爾蒂克隊在上半場兩節得分都超過24分，而溜馬隊則是在第三節和第四節各有37分耀眼收穫。

溜馬隊當晚團隊投籃命中率為45.7%，三分球命中率47.5%，41個籃板球和6次失誤。塞爾蒂克隊團隊投籃命中率也有47.4%，三分球命中率只有29.3%，56個籃板球和多達18次失誤。

現年23歲、身高6呎5吋、曾經當選全明星1次的溜馬隊先發組織後衛哈利 伯頓（Tyrese John Haliburton）上場40分鐘6秒，攻下26分和有10個籃板13次助攻1次抄截，其中在第三節就得到12分4個籃板球5次助攻1次火鍋，並且成為客隊得分最多的球員。

這是哈利伯頓自從2020年12月23日在大聯盟亮相以來，首次演出「大三元」。

哈利伯頓在這個賽季已經出賽17場，生涯單場個人最多得到44分，最多有過單場19次助攻。

這場比賽在結束之前1分鐘57秒時，雙方還曾經以105比105戰成平手。