場邊人語／主場遮陽 暴龍好樣

11月29日的晚間，加拿大 多倫多暴龍隊在主場以112比105戰勝美國鳳凰城太陽隊，終結太陽隊的七連勝。

太陽隊最近一次吃敗仗是在11月12日晚間，於亞里桑納州鳳凰城主場迎戰奧克拉荷馬城雷霆隊，以99比111見負。

暴龍隊的先發大前鋒席亞康（Pascal Siakam）拿下22分9個籃板球3次助攻，先發小前鋒巴恩斯（Scottie Barnes）獲得23分4次助攻7個籃板球，奧地利籍先發中鋒伯爾特（Jakob Pöltl）得到17分4個籃板球1次助攻，先發組織後衛施羅德（Dennis Schroder）進帳8分12次助攻6個籃板球。

暴龍隊在主場面對六連勝的太陽隊，絲毫不敢大意，陣中6人得分達到雙位數。11月28日，暴龍隊走訪紐約布魯克林 籃網隊時，也曾經有過類似表現。

暴龍隊才於11月19日晚間在加拿大主場，打破隊史紀錄創下單場團隊44次助攻，以142比113大勝對手，造成底特律活塞隊苦吞難堪的11連敗。

暴龍隊原來團隊單場最高助攻紀錄是40次，出現在2019年11月18日主場對抗北卡 羅萊納夏洛特黃蜂隊的賽事。暴龍隊終場是以132比96狂勝。

此外，暴龍隊由11月1日到24日之間，已經連續12場比賽至少傳出25次助攻。其實暴龍隊在例行賽季開始後的前5場比賽，總共有134次助攻，開創球隊進攻的新局面。