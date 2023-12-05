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場邊人語／臨門兩腳 電光顏笑

彭廣揚

兩腳定江山。

洛杉磯電光隊在上半場第二節距離終場還有9分鐘9秒時，以一次38碼遠的射門首開紀錄，將比分由0比0推進超前到3比0；然後電光隊再接再厲，在上半場比賽結束前44秒時，又運用另一次38碼遠的攻門得分造成賽事定格，地主球隊因此以6分的差距抱蛋而回，苦吞本季第10場失利。

現年25歲，身高6呎6时的加州洛杉磯電工隊隊四分衛赫伯特（Justin Patrick Herbert），12月3日午後1時2分開始，率隊在美東麻州波士頓附近的吉利球場（Gillette Stadium）6萬4628名球迷關注之下，以6比0完全封鎖新英格蘭愛國者隊，在美國職業美式足球大聯盟（NFL）美聯西區小組例行賽季戰績5勝7負，勝率41.7%。

代表大聯盟美聯東區小組的新英格蘭愛國者隊戰績是2勝10負，勝率16.7%，無奈在小組墊底。

這是赫伯特由奧勒岡大學轉戰NFL聯賽之後，第61次出場作戰，也是第12次以先發身分參加。

電光隊成軍已經有64年，歷來有過1次角逐大聯盟年度總冠軍榮銜，然而至今還沒有成功地捧回超級盃；最近的10個例行球季只有3次晉級季後賽

愛國者隊此役共有31分鐘10秒掌握球權，可是從第一節到第四節都是掛零，電光隊則是於上半場以6比0暫時領先。

電光隊和愛國者隊互相較量始自1964年1月5日，歷年在例行賽和季後賽交戰過45次，愛國者隊的戰績是27勝16敗2和。雙方最近一次交鋒是於2019年1月13日，電光隊以28比41敗北。

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