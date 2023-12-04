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場邊人語／快艇棄將 表現鏗鏘

彭廣揚

立志衛冕美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）年度總冠軍的丹佛拉多丹佛金塊隊，11月27日晚間在南加州洛杉磯作客挑戰洛杉磯快艇隊；金塊隊在3名常備主將掛彩沒有出賽的情況下，第四節由兩名新將發揮戰力，以113比104笑納本季第12勝。

現年33歲，在義大利出生，身高6呎2吋，曾經在洛杉磯快艇隊效力過3個賽季的組織後衛傑克森（Reginald Shon Jackson），在今年2月9日由快艇隊被交易到夏洛特黃蜂隊，以便換得6呎10吋左撇中鋒普拉里（Mason Alexander Plumlee），並於2月12日和夏洛特黃蜂隊達成買斷合約協議後，2月14日立即與丹佛金塊隊簽約；他當晚不負先發任務，上陣40分鐘全場收穫35分13次助攻5個籃板球。

現年35歲，身高6呎11吋的左撇中鋒喬丹（Hyland DeAndre Jordan Jr.）當晚也先發上陣33分鐘31秒，有21分收穫13個籃板球5助攻2抄截。這是他近年來個人單場得分新亮點。

此外，他也成為在他的全明星隊友約柯奇（Nikola Jokić）之後，另一位以超過7成投籃命中率（72.7%），攻下至少21分13個籃板球5次助攻2次抄截的中鋒球員。

金塊隊在這場比賽的關鍵第四節，共有7名球員上場，其中有6人得分。團隊在這一節比賽中共獲得36分，傑克森和喬丹連袂包辦了20分。

快艇 洛杉磯 喬丹

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