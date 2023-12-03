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場邊人語／指戰欠護 鋼人降虎

彭廣揚

匹茲堡鋼人隊的進攻指戰員懸缺，球隊仍然於11月26日午後在俄亥俄州辛辛那提客場出戰，於比賽結束前8分鐘3秒和2分鐘51秒時，先後以關鍵的34碼和33碼射門得分，將比分由10比7拉開成為16比7，還是拿下本賽季第7勝。

匹茲堡鋼人隊25歲的新秀四分衛皮內特（Kenneth Shane Pickett）全場沒有遭到攔截，和8名隊友合作，傳球33次，其中24次成功，最長傳接距離43碼，累積傳接推進278碼，全場沒有傳接成功或是衝鋒達陣。

他是於客場6萬5090名球迷到場之下，終場以16比10險勝猛虎隊，在美國職業美式足球大聯盟（NFL）美聯北區小組例行賽季及時拿到一場勝利。

鋼人隊此役共有37分鐘17秒掌握球權，在這場低比分比賽除了第1節之外，每一節至少都有得到3分，上半場就以7比3領先。

鋼人隊在2022年球季的戰績為9勝8負。猛虎隊2022年球季的成績則是12勝4敗，季後賽階段取勝巴爾廸摩烏鴉隊和紐約水牛城比爾隊，但是輸給堪薩斯城酋長隊。

龬人隊成軍已經有91年，曾經8次有資格角逐大聯盟年度總冠軍榮銜，6次捧回超級盃；最近連續3個例行球季有2次連續在外卡階段失利沒有晉級季後賽。

猛虎隊和鋼人隊互相較勁，始自從1970年11月2日，歷年在例行賽和季後賽才交戰108次，鋼人隊的戰績是69勝39敗；雙方最近一次對抗，是於2022年11月20日由猛虎隊以37比30得勝。

季後賽 俄亥俄州 超級盃

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