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場邊人語／壓哨攻門 主隊納悶

彭廣揚

芝加哥熊隊經歷一場低分夜戰，在終場前10秒由30碼處攻門得分，以12比10逆轉取勝對手，拿到本季第4勝。

身高6呎3时，現年24歲的芝加哥熊隊四分衛菲爾德斯（Justin Skyler Fields），10月27日晚間7時15分起，甘冒低溫在明尼蘇達州客場岀賽，結果險象環生，終於逃脫失敗結果。

他率隊造訪有6萬6843名現場球迷的美利堅銀行球場（U.S. Bank Stadium），以2分之差擊敗明尼蘇達維京人隊，在美國職業美式足球大聯盟（NFL）國聯北區小組例行賽季，好不容易拿到另一次勝利。

熊隊此役先以腳踢得分，全場共有35分鐘50秒掌握球權，除了第一節之外，每節都至少有得到3分，上半場雙方還以3比3平手。

維京人隊在2022年球季的戰績為13勝4敗，在最近10個球季6次和季後賽無緣。熊隊在2022年球季的成績則是3勝14敗，已經在最近12個球季有10次無緣參加季後賽。

熊隊和維京人隊互相較量，始自1961年9月17日起，歷年在例行賽和季後賽只有交戰126次，維京人隊的戰績是66勝58敗2和，雙方最近一次交鋒是於2023年10月15日，熊隊是以13比19吞敗。

季後賽 芝加哥 足球

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