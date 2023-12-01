場邊人語／老鷹納福 巫師九負

亞特蘭大 老鷹隊從11月25日起展開五個城市客埸比賽，遭遇的對象先後是華盛頓哥倫比亞特區巫師隊、波士頓塞爾蒂克隊、克里夫蘭騎士隊、聖安東尼奧馬刺隊和密爾瓦基公鹿隊。

25日晚間，老鷹隊在一路領先的情況下以136比108擊潰巫師隊，贏得這個回合客場巡賽的首勝。巫師隊自從11月8日戰勝夏洛特黃蜂隊之後，已經連續9次苦吞敗果。

老鷹隊在最近5場比賽，單場最低得分是114分，最高得分是152分。21日出戰印地安納溜馬隊斬獲152分和22日出賽布魯克林籃網隊時收獲147分，兩場比賽總共得到299分，在球隊史頁之中僅見。

擁有可觀長程火力的金州勇士 隊，曾於2019年1月15日和16日締造過類似紀錄，連續兩場比賽，每次出賽團隊都至少得到140分。

現年25歲，在德州 西北部出生的亞特蘭大老鷹隊組織後衛楊恩（Rayford Trae Young）表現搶眼，上陣30分鐘22秒，出手投籃17次有9次得分，命中率52.9%，三分球8投中5命中率62.5%，罰球3次3次都破網，還有6個籃板球10次助攻2次抄截，全場獲得26分。

楊恩的攻防能力，目前在大聯盟後衛球員之中獨具特色；他的場均得分至少有25分，場均助攻次數至少有10次，加上場均抄截次數至少有1.5次，這種平衡表現令人刮目相看。