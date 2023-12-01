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場邊人語／黑豹求才 老帥在在

彭廣揚

美國職業美式足球大聯盟（NFL）所屬的卡羅萊納黑豹隊，在苦吞本季第10場敗果之後立刻和總教練說聲再見，並且立即佈局求才，不僅是尋覓一位新任的總教練，而且是找尋一位擁有高知名度、豐富的作戰經驗，以及可以打勝仗的總教練。

督導新英格蘭愛國者隊幾乎屆滿四分之一世紀的71歲教練比利契克（William Stephen Belichick），會是對號入座的理想人選嗎？

大聯盟的32支球隊各個身家不菲，平均身價達到51億美元；目前大部分的球隊所有者一改過去實業家居多的局面，大多數都是從事金融衍生產品和資訊科技開發服務；他們對於職業美式足球結緣或是鍾情，不在少數都是從業務展銷的角度出發，縱然有些愛心，但是不見得有份耐心；雖然集思討論如何前進，可是有時獨斷行程躁進。

新英格蘭愛國者隊自從10月22日以來已經四連敗，而且由9月10日例行賽季展開後，戰績只有2勝9負，勝率僅有18.2％，在整個美聯敬陪末座。

因此，比利契克自然成為熱門話題，並且引發3個相關議論，那就是他是否會和波士頓再唱一曲情未了？或者選擇到夏洛特經營小灶？還有就此徹底走進球迷的回憶中？

比利契克和他的子弟兵：四分衛布雷迪（Thomas Edward Patrick Brady Jr.），曾經9次有機會問鼎大聯盟年度總冠軍，其中6次如願捧回超級盃。

黑豹隊能夠期待擁有9次爭奪登頂的機會嗎？黑豹隊的年輕四分衛楊恩（Bryce Christopher Young），終究能夠率隊技壓各方封王嗎？

比利契克或許能有答案。

比利 新英格蘭 足球

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