場邊人語／獨行兩衛 勝算讓位

德州達拉斯獨行俠隊的組織後衛唐西奇（Luka Dončić）連續兩場個人都得到30分；可是22日的比賽雖以104比101擊敗加州洛杉磯 湖人隊，25日晚間卻以88比107落敗於洛杉磯快艇 隊。

這是獨行俠隊在本季第6次失利，也是至今單場得分最少的一次。

獨行俠隊在這個球季開始後曾經取得四連勝的戰績。

獨行俠隊的另外一名組織後衛厄文 （Kyrie Andrew Irving）當晚也有30分收穫。

31歲的厄文本季已經出賽13場，場均得到24.4分有4.2個籃板球5.5次助攻。他在最近的5場比賽之中，最多得到39分，最少也有17分收穫，但是沒有演出「兩雙」。

24歲的唐西奇在本季已經出賽16場，場均得到30.5分有7.9個籃板球7.8次助攻。他在最近的5場比賽之中，最多得到35分，最少也有26分進帳，還有3次「兩雙」。

厄文搭配唐西奇，是獨行俠隊得分之鑰。

唐西奇本來就是洛杉磯快艇隊的剋星；2023年11月10日晚間在德州達拉斯主場，獨行俠隊以空前的144比126力克作客的快艇隊，唐西奇個人拿下44分。這是唐西奇在例行賽季對抗快艇隊時，第5次個人全場至少得到40分。

2022年2月10日晚間在達拉斯，唐西奇在主場出戰快艇隊時，單場投射14次飆中7支三分球，全場上陣39分鐘48秒獲得51分，協助球隊以112比105勝岀。