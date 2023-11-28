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場邊人語／尼克搶戲 熱火焰熄

彭廣揚

屬於美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）東區的紐約尼克隊和佛羅里達邁阿密熱火隊，11月24日晚間在紐約市曼哈坦中城的麥廸臣廣場花園（Madison Square Garden）交手，客隊由34歲的先發小前鋒巴特勒（Jimmy Butler III）壓哨投射26英呎遠的三分球，在未能破網之後，以98比100飲恨。

主隊在這場比賽一度落後21分。

紐約尼克隊在最近9次比賽，有7次都是高唱凱歌。

當晚是尼克隊和熱火隊在今年第一場較量，雙方在例行賽季還有兩場比賽。

回想1984年11月24日，紐約尼克隊在主場迎戰印地安納溜馬隊，尼克隊先發的小前鋒，身高6呎7吋的金恩（Bernard King）獨立收穫52分。

紐約尼克隊先發組織後衛布朗森（Jalen Marquis Brunson）當晚上陣34分鐘13秒，攻下24分，於上半場就斬獲12分，還有3個籃板球3次助攻，還有2次失誤。

替補的得分後衛奎克利（Immanuel Jaylen Quickley）當晚上陣25分鐘48秒，攻下20分，僅於下半場就收獲14分，還有4個籃板球2次助攻，還有1次火鍋。

這是奎克利在本球季第8次以替補球員的身分，完成單場個人至少得到15分。

尼克隊的另外兩名先發得分後衛巴瑞特（Rowan Alexander "RJ" Barrett Jr.）則得到18分，先發大前鋒藍道（Julius Deion Randle）得到13分。

紐約市 巴瑞特 NBA

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