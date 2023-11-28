場邊人語／給力半場 凱歌終唱

美國大學的校際美式足球 例行競賽11月26日已經完成第13周賽程，路易斯安納州 立大學（LSU）的球隊25日午後於巴吞魯日（Baton Rouge）老虎球場10萬1178名球迷關注之下，以42比30輕取德州 農工大學隊，拿到本季第九勝。

路易斯安納州立大學在這個賽季共出戰10次，每場都至少獲得40分。

該校的四分衛丹尼爾斯（Jayden Daniels）是今年度美國大學美式足球最佳球員，也就是海斯曼（The Heisman Memorial Trophy）獎項得主最熱門的候選人。

德州農工大學已經出賽12場，其中7場獲勝。

路易斯安納州立大學隊此役在第一節先以1碼衝鋒得到7分，全場雖然只有23分鐘21秒掌握球權，每節卻都有傳接達陣和至少有得到7分；上半場以14比17落後，下半場收獲28分，其中第四節攻下21分。

路易斯安納州立大學隊傳接戰術相當成功，下半場共有1次衝鋒達陣和3次傳接達陣；全隊累積推進389碼，判罰6次損失70碼，沒有失誤。

路大先發的22歲四分衛丹尼爾斯，在南加州聖博納迪諾出生，身高6呎4吋，是於2022年由亞里桑納州立大學（The Arizona State Sun Devils）來的轉學生。

他於當天把握本季代表學校出賽的最後機會；沒有遭到攔截，總共和6名隊友合作傳球24次，其中16次成功，最長傳接距離45碼，累積傳接推進234碼，有4次傳接成功達陣，同時也和4名隊友合作衝鋒28次，累積推進154碼，有2次衝鋒達陣過。

丹尼爾斯個人身先士卒，帶球衝鋒11次，累積推進120碼，其中最長距離為49碼，可惜沒有衝鋒達陣。

這是丹尼爾斯在這個球季第4次在單場比賽，至少累積推進200碼，以及累積衝鋒距離100碼。