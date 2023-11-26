場邊人語／牛仔賀節 司令棄械

美國職業美式足球 大聯盟（NFL) 例行比賽已經完成感恩節特別賽程，德州 達拉斯牛仔隊於11月23日午後3時35分起，在德州阿靈頓主場和華盛頓哥倫比亞特區司令隊交鋒，以45：10大勝，目前戰績8勝3負，獲勝率72.7%，在國家聯會的15支隊伍之中，次於費城 老鷹隊，和底特律獅隊、舊金山四九人隊並論。

這也是牛仔隊連續第13次於主場出戰告捷；創寫球隊42年以來最佳紀錄。

雙方在這場賽事立分高下，牛仔隊除了第三節之外，每節至少獲得7分，上半場以20：10領先，司令隊則是於下半場交了白卷，名副其實成為當天球場上的「火雞」。

牛仔隊的進攻最近很有力度，在這個球季已經出賽11次，其中有7場比賽不僅告捷，而且取勝的分數差距，至少都在20分以上。

23日的比賽，是達拉斯牛仔隊當家四分衛- 現年30歲，身高6呎2时的普瑞斯柯特（Rayne Dakota Prescott）職業生涯第108次先發亮相，戰績69勝39負。

他於全場沒有遭到過攔截，也沒有遭到擒殺和損失碼數，總共和10名隊友合作，傳球32次，其中 22次成功，最長傳接距離 35碼，累積傳接推進331碼，有4次傳接成功達陣，同時也和4名隊友合作發動18次衝鋒，累積推進100碼，有1次達陣，普瑞斯柯特本人有1次衝鋒，累進10碼没有衝鋒達陣過。

牛仔隊此役發動攻擊很有效率，雖然只有23分鐘6秒掌握球權卻是笑納勝果。比賽吸引現場的球迷有9萬3711人，上座率為94%。