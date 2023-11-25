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場邊人語／溜馬不拘 高分結局

彭廣揚

上半場結束時，亞特蘭大老鷹隊就以86比73領先；終場哨音響起時，印地安納溜馬隊卻以157比152告捷。

來自印地安納州的溜馬隊於11月21日晚間在喬治亞州亞特蘭大州農球場（State Farm Arena）出賽，以5分差距技壓地主球隊，創下美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）本季單場最高得分紀錄。

老鷹隊和溜馬隊在例行賽季排定交手4次，下一次雙方再度較量是2024年1月5日在印地安納州。

雙方在這場比賽之中火力全開；老鷹隊在上半場兩節得分都超過40分，而溜馬隊則是在第三節也有46分耀眼收穫。

溜馬隊當晚團隊投籃命中率達到60.6%，三分球命中率48.9%，29次籃板球和14次失誤。老鷹隊團隊投籃命中率也達到60%，三分球命中率48.4%，39次籃板球和15次失誤。

現年23歲、身高6呎5吋、曾經當選1次全明星的溜馬隊先發組織後衛哈利伯頓（Tyrese John Haliburton）上場38分鐘31秒，攻下37分和5個籃板16次助攻3次抄截1次火鍋；其中在第三節就得到26分，成為客隊得分最多的球員。

哈利伯頓這個賽季已經出賽12場，生涯單場個人最多得到43分，最多有過單場19次助攻。

現年25歲、在德州西北部出生的亞特蘭大老鷹隊組織後衛楊恩（Rayford Trae Young）表現稱職，上陣38分鐘49秒，出手投籃17次有13次得分，命中率76.5%，三分球8投中5命中率62.5%，罰球8次其中7次破網，還有1個籃板球8次助攻3次抄截，全場獲得38分。

這場比賽在結束之前1分鐘8秒時，雙方還曾經以152比152戰成平手。

亞特蘭大 哈利 德州

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