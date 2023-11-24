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場邊人語／良辰美景 美足新境

彭廣揚

美國的職業運動天地，從11月23日感恩節開始一直到2024年1月日，各地、各隊都在進行系列的順時應景活動。

美國職業美式足球大聯盟（NFL）除了循例在感恩節的當天舉辦3場對抗賽之外，今年又選擇在「黑色星期五」11月24日下午3時開始，於新澤西州大都會人壽保險球場（MetLife Stadium），安排紐約噴射機隊迎戰來自佛羅里達州邁阿密的海豚隊。

這兩支球隊目前都已經完成10次例行比賽；其中海豚隊的戰績是7勝3敗，噴射機隊的戰績則是4勝6負。按照目前已知的技術統計數據，噴射機隊這場賽事中居上風的機率不大，而且很有可能因為這次比賽的結局，完全影響到球隊是否能夠晉級季後賽。

物流時期的寵兒「黑色星期五」於11月24日（星期五）正式拉開序幕，各大商場、實體商店、專業網站都使勁地、持續地推出了線上或者線下促銷活動，加大力度鼓勵消費。

大聯盟生意眼光一向獨具，立即看上亞馬遜（Amazon）是全球最大的網上零售商，也是可觀數目的線上購物的首選，因此雙方一拍即合，在2022年10月就決定合作於一年之後推出「黑色星期五美足大賽」。

打著「紐約」招牌的噴射機隊一直享有宣傳的便利和效果；在這次沒有前例可循的大賽中，「聞名效應」再次反映岀相關消費市場的潛力和實力，其實才是特別賽程安排的主要考量。

俄亥俄州的第三大城市、也是區域的經濟和文化中心辛辛那提，本來在聽聞大聯盟有新的大賽機會在醞釀中，就馬上自告奮勇報名參加，卻不知在講求消費市場規模時，紐約就是實力、潛力、凝聚力和號召力。

黑色星期五 新澤西州 俄亥俄州

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