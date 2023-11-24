我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭台銘宣布退出總統大選：人退，志不退

傳郭台銘將聲明退選？ 郭辦自君悅會談後仍未回應媒體

場邊人語／波城首晤 公鹿迷路

彭廣揚

美國感恩節團圓夜的前一晚，密爾瓦基公鹿隊在外地作客，雖然壓哨投進一記27英呎遠的三分球，球隊還是以116比119見負。

這是來自威斯康辛州的公鹿隊在例行賽季於波士頓客場首次吃敗仗，也是本季15次出賽第5次吞敗。至於塞爾蒂克隊在嶄新的例行賽季𥚃，則是在主場對陣公鹿隊因此收穫開門紅，並且在本季15戰累積已經獲得12勝。

這場比賽場地是在麻州波士頓市中心的道明球場（TD Garden）舉行，當晚全場滿座，吸引了1萬9156名現場球迷。

公鹿和塞爾蒂克隊都是爭奪大聯盟年度總冠軍的熱門隊伍，在例行賽季排定交手4次，下一次雙方再度較量，是於2024年1月11日在威斯康辛州。

雙方在這場比賽之中火力全開；塞爾蒂克隊在全埸四節每節得分都超過25分，而公鹿隊則是在第四節也有37分收穫。

身高7呎3吋的波士頓塞爾蒂克隊中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）是於2023年6月23日才被交易到波士頓塞爾蒂克隊，這次交鋒上陣26分鐘44秒，攻下21分6個籃板球1次助攻1次失誤。

他的隊友先發小前鋒泰托姆（Jayson Christopher Tatum）上陣36分鐘1秒，收穫23分11個籃板球4次助攻1次火鍋2次失誤。

新加盟波士顿球隊的組織後衛哈勒戴（Jrue Randall Holiday）得到5分8個籃板球1次助攻1次抄截1次火鍋。

公鹿隊的先發7呎1吋，現年35歲的中鋒洛佩兹（Brook Robert Lopez）則是上陣33分鐘30秒得到28分，是全隊收穫最多者。

波士頓 威斯康辛州 麻州

上一則

網球／分別率隊闖進台維斯盃4強 約克維奇、辛納再交鋒

下一則

場邊人語／良辰美景 美足新境

延伸閱讀

NBA／里拉德末節連灌11分做白工 綠衫軍險勝公鹿坐穩龍頭

NBA／里拉德末節連灌11分做白工 綠衫軍險勝公鹿坐穩龍頭
NBA／安戴托昆波狂轟40分 獨行俠雙星35+不敵公鹿

NBA／安戴托昆波狂轟40分 獨行俠雙星35+不敵公鹿
台灣小提琴女孩林昕生 波士頓愛樂奏響美妙音符

台灣小提琴女孩林昕生 波士頓愛樂奏響美妙音符
NBA／里拉德歸隊後繼續雷 安戴托昆波35分助公鹿止2連敗

NBA／里拉德歸隊後繼續雷 安戴托昆波35分助公鹿止2連敗

熱門新聞

羽生結弦。(新華社)

結婚僅105天 日本花滑王子羽生結弦閃電離婚

2023-11-17 11:07
梅西離場表達抗議。（Getty Images）

足球／巴西警察持棍毆打阿根廷球迷 梅西率隊離場表達不滿

2023-11-21 22:15
湖人球迷安東尼。（取材自影片截圖）

NBA／湖人球迷「安東尼」挑戰半場投籃 重傷倒地需人攙扶

2023-11-21 03:50
阿根廷16日與烏拉圭在場上爆發肢體衝突，阿根廷球星梅西一度伸手掐住烏拉圭球員奧利華拉的脖子。（影片截圖）

足球／梅西罕見動怒掐住對手脖子 阿根廷0:2輸給烏拉圭 中止8連勝

2023-11-17 00:50
羽生結弦。 （路透資料照片）

日媒爆羽生結弦離婚真正原因 妻不滿媽寶男、母親緊跟

2023-11-22 21:09
「魔獸」霍華德。（本報資料照片）

NBA／魔獸社群退光前隊友、台名人 只留林書豪和「鄉民老婆」

2023-11-17 03:45

超人氣

更多 >
侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」
柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統

柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統
撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統

撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統
藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選

藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選
25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單

25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單