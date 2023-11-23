場邊人語／暴龍得分 創寫新高

主場在加拿大 安大略省多倫多的暴龍隊，11月19日下午於主場迎戰底特律活塞隊，以142比113狂勝，刷新球隊本季單場得分最多的紀錄。

2023年11月1日晚間，場均得分偏低的暴龍隊在加拿大豐業銀行球場（Scotiabank Arena）迎戰來自美國威斯康辛州密爾瓦基公鹿隊時，竟然以130比 111大勝。

暴龍隊在19日的夜戰中，共有44次助攻，創球隊單場最佳紀錄。2019年11月18日晚間，暴龍隊於主場出戰北卡羅萊納州夏洛特黃蜂隊時，曾經有過40次團隊助攻；當時暴龍隊是以132比96橫掃對手。

暴龍隊因此開創連續9場比賽每場都可以獲得至少25次助攻。回顧2020年1月8日到28日之間，暴龍隊曾經有過連續10場比賽每一場至少都有25個助攻。

來自密西根州 底特律的活塞隊，上個球季戰績是17勝65負，在東區戰隊排名墊底。這個球季自從10月28日以來，已經連續11次苦吞敗果。

暴龍隊在這場比賽，共動用13名球員，其中12人都得分；5名先發球員之中4人得分都是雙位數，包括喀麥隆籍大前鋒席亞康（Pascal Siakam）的23分、德國 籍組織後衛施羅德（Dennis Mike Schröder）的17分、小前鋒巴恩斯（Scott Wayne Barnes Jr.）的17分和奧地利籍中鋒伯爾特（Jakob Pöltl）的16分。