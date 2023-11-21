場邊人語／越洋招手 舊情唯首

曾經代表日本 參加夏季奧運會和世界棒球經典賽的右投手山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）目前正在待價而沽，準備飄洋過海正式加入美國職棒大聯盟（MLB）的競技天地。

日本出生的職業棒球（NPB）運動員，尤其是能夠先發或者終結的投手，這些年來一直受到美國職棒大聯盟球隊的青睞和歡迎。

在2023年例行球季，效力於洛杉磯 天使隊的「二刀流」大谷翔平（Shohei Ohtani）、紐約大都會隊30歲的先發右投千賀滉大（Kodai Senga）、波士頓紅襪隊的外野手吉田正尚（Masataka Yoshida）都是熱門話題。

因此，山本由伸近日在取得日本職棒歐力士野牛隊許可，正式藉由「入札」制度向美國職棒大聯盟自由球員市場敲門之後，美國大陸東、西岸的六支球隊立即虎視眈眈。這些球隊包括紐約洋基 隊、紐約大都會隊、波士頓紅襪隊、芝加哥小熊隊、洛杉磯道奇隊、舊金山巨人隊。

山本由伸有可能一舉獲得特定的球隊以重金禮聘，但是也有可能乘興而來空手而回。

美國職棒大聯盟和所屬球隊，對於來自日本的球員，總是懷抱著好奇心和欣賞好感。

這些年來，大家津津樂道的球員包括尚有興趣重返美國大聯盟的前紐約洋基隊先發右投田中將大（Masahiro Tanaka）、曾經擔任過波士頓紅襪隊先發的右投「平成怪物」松坂大輔（Daisuke Matsuzaka）、先後在洛杉磯道奇隊和紐約洋基隊主投的右投手黑田博樹（Hiroki Kuroda），以及先後效力於西雅圖水手隊、紐約洋基隊和邁阿密馬林魚隊，共19個球季2653場賽事的右外野手鈴木一朗（Ichiro Suzuki）等。

山本由伸的明天，是源自一群賢輩的昨天，至於他的現在，應該是發乎情，止於技而已。