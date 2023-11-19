場邊人語／烏鴉主攻 負傷建功

兩隊先發四分衛都掛了彩，一人右腕疼痛撐不到半場就告退，另一人手腿不適則堅持作戰到終場得唱凱歌。

現年26歲，身高6呎2时的馬里蘭州 巴爾廸摩烏鴉隊隊四分衛傑克森（Lamar Demeatrice Jackson Jr. ），11月16日晚間8時16分開始，在主場7萬997名球迷客滿捧場之下，率隊以34：20擊敗辛辛那提猛虎隊，在美國職業美式足球 大聯盟（NFL）美國聯會北區小組例行賽季率先拿到第8場勝利，以及連續5次岀戰終場得分至少有30分並且凱旋而歸。

烏鴉隊在擊敗猛虎隊之後，已經成為大聯盟美國聯會的最熱門隊伍，和堪薩斯城酋長隊的戰績7勝2敗，獲勝率77.8%可以相提並論。

也是來自美國聯會北區小組的猛虎隊，戰績也是5勝5負；目前在小組中敬陪末座。

他於當晩出賽沒有遭到過攔截，但是有3次被擒殺損失16碼，總共和10名隊友合作，傳球26次，其中 16次成功，最長傳接距離51碼，累積傳接推進264碼，有2次傳接成功達陣，同時也和4名隊友合作衝鋒31次，累積推進57碼，有2次達陣過；他本人有9次衝鋒累積54碼。

烏鴉隊此役共有30分鐘37秒掌握球權，每節至少得到6分，上半場以21：10領先。

猛虎隊和烏鴉隊互相較量，始自1996年11月3日起，歷年在例行賽和季後賽 只有交戰57次，烏鴉隊的戰績是30勝27敗，雙方最近一次交鋒是於2023年9月17日，猛虎隊是以24比27吞敗。