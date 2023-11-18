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場邊人語／國王威武 湖人自誤

彭廣揚

洛杉磯湖人隊在主場迎戰沙加緬度國王隊，雖然38歲的當家球星詹姆斯（LeBron Raymone James Sr.）上陣35分鐘18秒，得到28分11次助攻10個籃板「大三元」，終場還是以110比125稱臣。

湖人隊因此苦吞本季第6敗，表現還強過鳳凰城太陽隊；國王隊則是笑納本季第6勝，戰績優於金州勇士隊。

這是身高6呎9吋，19次當選全明星的詹姆斯，自從2003年10月29日在大聯盟亮相以來，第108次拿到「大三元」。

湖人隊和國王隊在這個賽季排定交手4次；來自北加州的沙加緬度國王隊已於10月29日在延長賽以132比127險勝湖人隊，雙方將於2024年3月6日和3月13日再戰。

湖人隊在5名先發球員之外，還動員7名球員替補，但是全隊除了詹姆斯之外，只有27歲的左撇子先發組織後衛羅素（D'Angelo Russell）得分達到雙位數。

現年27歲、身高6呎10吋、曾經3次當選全明星的國王隊先發大前鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）上場38分鐘49秒，攻下29分和16個籃板7次助攻3次抄截1次火鍋，成為客隊得分最多的球員。

他在比賽第四節上場9分鐘53秒，攻下5分和有2個籃板1次助攻，投籃和三分球命中率都是百分之百，也是成為客隊關鍵時刻得分最多的球員。

沙波尼斯至今出賽10場，其中9次拿到「兩雙」。國王隊的前輩、身高6呎10时的大前鋒韋伯（Mayce Edward Christopher Webber III），在1998-99球季，也曾經寫下開季9次岀戰8次「兩雙」的紀錄。

湖人隊在第四節拚命反攻，然而在終場哨響3分鐘5秒，先發小前鋒瑞廸許（Cameron Elijah Reddish）一記三分球破網，將比數拉近到110比119之後，從此再也沒有任何建樹。

國王隊 湖人 加州

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