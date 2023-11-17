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場邊人語／溜馬踢館 費城失關

彭廣揚

士氣如虹，然而無奈於人手不足。

賓夕法尼亞州費城76人隊於11月14日晚間在富國銀行球場（Wells Fargo Center）第10次出賽，以126比132落敗於印地安納溜馬隊，中止本球季展開以來的八連勝，以及第一次主埸失利。

不過76人隊目前戰績8勝2負；是自1985年球季以來，球隊第四度在例行賽程的前10場賽事就至少取得8勝。

溜馬隊和76人隊在例行賽季排定交手3次，下一次雙方再度較量，是於2024年1月25日在印地安納州。

現年23歲、身高6呎5吋、曾經當選一次全明星的溜馬隊先發組織後衛哈利伯頓（Tyrese John Haliburton）上場38分鐘26秒，攻下33分和有7個籃板15次助攻2次抄截1次火鍋，成為客隊得分最多的球員。

哈利伯頓在這個賽季已經出賽10場，生涯單場個人最多得到43分，最多也有過19次助攻。

現年22歲、生於德州達拉斯的76人隊組織後衛馬克西（Tyrese Kendrid Maxey）表現不如前場，上陣38分鐘9秒，出手投籃23次有9次得分，命中率39.1%，三分球5投中2，命中率40%，還有4個籃板球5次助攻1次火鍋，全場獲得27分。

現年29歲、在非洲喀麥隆出生的76人隊七呎中鋒恩比德（Joel Hans Embiid），此役上陣37分鐘40秒，得到39分，出手投籃22次有11次得分，命中率50%，三分球投4中0，罰球卻17次彈無虛發，還有12個籃板球6次助攻3次抄截，是全場兩隊得分和籃板球最多的球員。

現年27歲、在路易斯納州紐奧良出生的76人隊得分後衛烏布瑞（Kelly Paul Oubre Jr.）由於負傷沒有出場；造成球隊動用6名替補球員，卻僅有6分收穫。

76人隊在這場比賽，5名先發球員中有4人至少收穫22分，這是球隊今秋開始參賽以來，第二二次出現這種優質盛況。

哈利 費城 德州

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