場邊人語／短傳長射 野馬踩舍

這場比賽客隊的關鍵兩波攻勢，分別是於下半場第四節結束之前5分鐘6秒3碼傳接成功，以及終場哨的36碼射門得分，因此造成來自科羅拉多州丹佛的野馬隊以24比22險勝紐約水牛城比爾隊。

現年27歲、身高6呎5时的紐約水牛城比爾隊當家四分衛艾倫（Joshua Patrick Allen），於11月13日午後8時16分開始率隊在7萬318名高點球場（Highmark Stadium）出戰，結果終場以兩分之差落敗，使得在美國職業美式足球 大聯盟（NFL）美聯西區小組墊底的丹佛野馬隊，岀人意料地在例行賽季於1勝5敗之後拿到三連勝。

比爾隊全場共有4次失誤，只有22分鐘39秒掌握球權，在第一節無功而返，後三節至少每節得到7分，上半場就以8比15落後。

紐約上州 水牛城比爾隊在2022年球季的戰績為13勝3敗，於季後賽 外卡階段闖過邁阿密海豚隊首關，但是隨後卻以10比27輸給辛辛那提猛虎隊遭到淘汰。野馬隊在2022年球季的成績則是5勝12敗，最近7個球季連續無緣參加季後賽。

比爾隊和野馬隊自從1960年9月18日以來，歷年在例行賽和季後賽共交戰41次，比爾隊的戰績是23勝17敗1和。雙方最近一次對抗是2020年12月19日，比爾隊以48比19取勝。

艾倫當天全場遭到2次攔截，總共和7名隊友合作傳球26次，其中15次成功，最長傳接距離38碼，累積傳接推進177碼，有1次傳接成功達陣，沒有遭到擒殺。同時也和3名隊友合作共發動26次衝鋒，累積推進192碼；艾倫並且獨自完成1次衝鋒達陣。

野馬隊當晚調派現年34歲「老薑」威爾森（Russell Carrington Wilson）主攻，他全場沒有遭到攔截，總共和10名隊友合作傳球29次，其中24次成功，最長傳接距離30碼，累積傳接推進193碼，有2次傳接成功達陣，4次遭到擒殺損失15碼。同時也和4名隊友合作共發動38次衝鋒，累積推進122碼，沒有衝鋒達陣。