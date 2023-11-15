我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

APEC前喊淨化舊金山 紐森挨轟 「為了中國修容」

襲擊裴洛西丈夫 嫌犯出庭聲淚俱下：想改變腐敗的政府

場邊人語／牛仔作東 巨人撲空

彭廣揚

美國職業美式足球大聯盟（NFL）例行賽已經完成第10周賽程，德州達拉斯牛仔隊於11月12日午後3時26分起在德州阿靈頓主場和紐約巨人隊交鋒，以49比17大勝，目前戰績6勝3負，勝率66.7%，在國聯15支隊伍之中僅次於費城老鷹隊和底特律獅隊。

這也是牛仔隊連續第12次於主場出戰告捷。

雙方在這場賽事狀態分明，牛仔隊每節至少獲得7分，巨人隊則是於上半場交了白卷，幸好在下半場第三節和第四節都有收穫，勉強維持攻勢。

牛仔隊和巨人隊在最近兩場比賽之中雙方分差共多達72分；上半場的分數差距就有54分。

牛仔隊成軍已經有64年，歷年有過8次角逐大聯盟年度總冠軍榮銜，並且有5次成功地捧回超級盃；最近的9個例行球季有5次晉級季後賽；今年球季的熱門話題不僅在於全隊於國聯爭先，更是放眼於力拚年度總冠軍榮銜。

牛仔隊和巨人隊互相較量始於1972年11月5日，歷年在例行賽和季後賽交戰124次，牛仔隊的戰績是75勝47敗2和，雙方最近一次交鋒於2013年9月10日，牛仔隊也是以40比0大勝。

12日的比賽是達拉斯牛仔隊當家四分衛：現年30歲、身高6呎2时的普瑞斯柯特（Rayne Dakota Prescott）職涯第106次先發亮相，他歷年戰績67勝39負。

他遭到1次攔截，沒有遭到擒殺和損失碼數，總共和8名隊友合作傳球35次，其中26次成功，最長傳接距離41碼，累積傳接推進404碼，有4次傳接成功達陣，同時也和5名隊友合作發動33次衝鋒，累積推進168碼，有3次達陣。普瑞斯柯特本人有2次衝鋒，累進17碼還有1次達陣過。

牛仔隊此役共有37分鐘21秒掌握球權，上半場以28比0領先。

比賽吸引現場的球迷有9萬3338人，上座率達到93%。

德州 季後賽 費城

上一則

NBA／唐西奇「大失常」中斷獨行俠5連勝 賽後狂轟場地糟

下一則

NBA／金塊教頭馬龍續約 聯盟史上最高薪

延伸閱讀

MLB／率金鶯、馬林魚重返季後賽 海德、舒梅克獲 「年度總教練」

MLB／率金鶯、馬林魚重返季後賽 海德、舒梅克獲 「年度總教練」
場邊人語／小熊挖角 聯盟驚叫

場邊人語／小熊挖角 聯盟驚叫
場邊人語／關鍵單節 逆轉傳接

場邊人語／關鍵單節 逆轉傳接
場邊人語／牛仔圈羊 堪稱好樣

場邊人語／牛仔圈羊 堪稱好樣

熱門新聞

喬治(左)在哈登(右)到來後數據明顯下滑。（路透）

NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」

2023-11-12 06:49
布萊恩(左)、林書豪(右)。（美聯社）

NBA／前老鷹控衛曝布萊恩邀他同隊 指著林書豪怒噴「這句話」

2023-11-08 01:01
湖人里夫斯(左)近期改扮板凳暴徒，幫助球隊獲得2連勝。(Getty Images)

NBA／轉任替補打出奇效 湖人里夫斯：我還是在打籃球

2023-11-14 07:59
湯瑪斯開季狀態火熱，扛起籃網隊招牌。（Getty Images）

NBA／雙星離隊、籃網喪失鎂光燈 湯瑪斯：要證明人們是錯的

2023-11-08 08:27
最後2分鐘裁判報告打臉湖人的抗議，但詹姆斯透過個人社群強調，比賽並不是在最後兩分鐘才決定勝負。 (美聯社)

NBA／裁判報告打臉湖人 詹姆斯：不是最後2分鐘定輸贏

2023-11-07 22:16
范弗利特一記致命三分球助火箭逆轉鵜鶘。（美聯社）

NBA／億元男范弗利特展現價值 關鍵三分球助火箭久違5連勝

2023-11-11 06:15

超人氣

更多 >
秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟

秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟
哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行
疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死
逾四成美國人 不知自己罹患這種病

逾四成美國人 不知自己罹患這種病
習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機