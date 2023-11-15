場邊人語／牛仔作東 巨人撲空

美國職業美式足球大聯盟（NFL）例行賽已經完成第10周賽程，德州 達拉斯牛仔隊於11月12日午後3時26分起在德州阿靈頓主場和紐約巨人隊交鋒，以49比17大勝，目前戰績6勝3負，勝率66.7%，在國聯15支隊伍之中僅次於費城 老鷹隊和底特律獅隊。

這也是牛仔隊連續第12次於主場出戰告捷。

雙方在這場賽事狀態分明，牛仔隊每節至少獲得7分，巨人隊則是於上半場交了白卷，幸好在下半場第三節和第四節都有收穫，勉強維持攻勢。

牛仔隊和巨人隊在最近兩場比賽之中雙方分差共多達72分；上半場的分數差距就有54分。

牛仔隊成軍已經有64年，歷年有過8次角逐大聯盟年度總冠軍榮銜，並且有5次成功地捧回超級盃；最近的9個例行球季有5次晉級季後賽 ；今年球季的熱門話題不僅在於全隊於國聯爭先，更是放眼於力拚年度總冠軍榮銜。

牛仔隊和巨人隊互相較量始於1972年11月5日，歷年在例行賽和季後賽交戰124次，牛仔隊的戰績是75勝47敗2和，雙方最近一次交鋒於2013年9月10日，牛仔隊也是以40比0大勝。

12日的比賽是達拉斯牛仔隊當家四分衛：現年30歲、身高6呎2时的普瑞斯柯特（Rayne Dakota Prescott）職涯第106次先發亮相，他歷年戰績67勝39負。

他遭到1次攔截，沒有遭到擒殺和損失碼數，總共和8名隊友合作傳球35次，其中26次成功，最長傳接距離41碼，累積傳接推進404碼，有4次傳接成功達陣，同時也和5名隊友合作發動33次衝鋒，累積推進168碼，有3次達陣。普瑞斯柯特本人有2次衝鋒，累進17碼還有1次達陣過。

牛仔隊此役共有37分鐘21秒掌握球權，上半場以28比0領先。

比賽吸引現場的球迷有9萬3338人，上座率達到93%。