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場邊人語／半場彎弓 路大慶功

彭廣揚

美國大學校際美式足球例行競賽11月12日已經完成第11周賽程，路易斯安納州立大學球隊11日晚間於主場10萬2321名球迷關注之下，以52比35輕取佛羅里達大學隊，拿到本季第七勝。

佛羅里達大學已經出賽10場，勝負各半。

路易斯安納州立大學隊此役在第一節先以1碼衝鋒得到7分，全場雖然只有25分鐘31秒掌握球權，每節卻都有傳接達陣和至少得到7分；上半場以17比14領先，下半場收獲35分，其中第三節攻下21分。

路易斯安納州立大學隊傳接戰術相當成功，下半場共有3次傳接達陣，全隊累積推進372碼，判罰8次損失63碼，有1次失誤。

先發的22歲四分衛丹尼爾斯（Jayden Daniels）在南加州出生，身高6呎4吋，是由亞里桑納州立大學來的轉學生。

他於當晚沒有遭到攔截，總共和6名隊友合作傳球26次，其中17次成功，最長傳接距離52碼，累積傳接推進372碼，有3次傳接成功達陣，同時也和4名隊友合作衝鋒35次，累積推進329碼，有4次達陣過。

丹尼爾斯個人身先士卒，帶球衝鋒12次，累積推進234碼，其中最長距離為85碼，有2次衝鋒達陣。

丹尼爾斯因此成為近代美國大學校際美式足球聯賽的史頁之中僅有的四分衛，單場傳接距離至少有350碼，而且個人持球衝鋒的距離至少達到200碼；換句話說，這位四分衛當晚推動球隊前進達到701碼，不愧是「能傳能跑」。

路易斯安納州 足球 加州

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