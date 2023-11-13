場邊人語／衝鋒陷陣 密大勢振

美國大學的校際美式足球 競賽，自從8月26日起展開例行賽季之後，11月6日到12日已經完成第11周賽程，其中密西根大學以24：15力克賓夕法尼亞州立大學隊，保持10場連續不敗紀錄。

密西根大學隊是於10月21日，以49：0横掃宿敵密西根州 立大學隊，拿到本球季第8勝；該隊於11月4日在第9場比賽，於密西根大學球場（Michigan Stadium）遭遇普度大學，於11萬245名球迷面前，以41：13高奏凱歌。

雙方在這場賽事上半場得分為14：9，由密西根大學隊領先。可惜賓夕法尼亞州立大學隊在第三節繳交白卷，雖然球隊於終場前1分鐘59秒，把握機會由8碼短攻得到6分，可是時不我與只有向對方稱臣。

賓夕法尼亞州立大學隊此役先以20碼定位球攻門得到3分，全場只有26分鐘48秒掌握球權，除了第三節之外，每節都至少有得到3分。

密西根大學隊的兩名跑鋒柯魯姆（Blake Nolan Corum）和愛德沃茲（Donovan Edwards ），是攻擊端的英雄人物，兩人共把握住3次得分機會。

柯魯姆現年22歲，身高5呎8吋，全場有26次衝鋒，累積推進145碼，最長前進距離44碼，有2次衝鋒達陣。

愛德沃茲現年20歲，身高6呎1吋，全場有10次衝鋒，累積推進52碼，最長前進距離22碼，有1次衝鋒達陣。

密西根大學隊全場衝鋒進攻形式不斷，全場共有46次衝鋒，累積推進227碼，最長前進距離44碼，有2次衝鋒達陣。

密西根大學隊因此平面陸戰成功，然立體空戰平常。先發的20歲四分衛麥卡錫 （Jonathan James McCarthy），身高6呎3吋，没有遭到過攔截，總共和4名隊友合作，傳球8次，其中 7次成功，最長傳接距離 19碼，累積傳接只有推進60碼，没有傳接成功達陣，同時也和3名隊友合作，有3次達陣過。