11月9日，美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA)印地安納溜馬隊在主場，以126比124險勝來自威斯康辛州密爾瓦基的公鹿隊；主場在喬治亞州亞特蘭大 的老鷹隊，則是在墨西哥 首都的墨西哥城球場，以120比119逆轉擊敗佛羅里達州奧蘭多魔術隊。

這兩場比賽，結局分別是2分之差和1分之別；公鹿隊28歲的大前鋒「字母哥」（Giannis Sina Ugo Antetokounmpo），上陣36分鐘29秒，得到54分12個籃板球3次助攻。至於老鷹隊25歲的當家組織後衛楊恩（Rayford Trae Young），則是獨得41分4個籃板球8次助攻3次抄截。

公鹿隊小前鋒米道頓（James Khristian Middleton），雖然把握機會壓哨投射25英呎遠的三分球中的，卻無力改變落敗的事實。

亞特蘭大老鷹隊在第一節就獲得34分，第四節也有27分收穫。距離比賽結束前1分鐘3秒，楊嗯站上罰球線，兩次出手有一次破網，將比數以117比117平手。21秒之後，他又協助隊友得分後衛穆雷（Dejounte Dashaun Murray ），從23英呎遠處以三分球致勝。

溜馬隊本季已經連續五場，每場比賽至少得到120分。

老鷹隊在這個球季已經出賽過8場，場均得到121.8分。

楊恩是第二位大聯盟球員，在本球季寫下單場至少得到40分5次助攻3次抄截的紀錄。