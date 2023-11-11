場邊人語／熊風可畏 黑豹難為

兩支球隊的戰績都是七敗，但是芝加哥 熊隊這場夜戰略勝一籌，以16：13取勝對手，拿到本季第3勝。

身高5呎10时，現年只有22歲的卡羅萊納黑豹隊四分衛楊恩（Bryce Christopher Young），10月9日晚間7時17分起在芝加哥客場岀賽，結果團隊先盛後衰，仍然難逃失敗結果。

他率隊造訪有6萬1200名現場球迷的伊利諾州芝加哥兵士球場（Soldier Field），以3分之差臣服於芝加哥熊隊，在美國職業美式足球大聯盟（NFL）國聯南區小組例行賽季苦吞二連敗。

球迷對於楊恩殷殷期盼，他生於賓夕法尼亞州費城 ，是阿拉巴馬大學校友，於大聯盟2023年選秀活動由卡羅萊納黑豹隊圈選為狀元。他在大學校隊3年期間共出賽36場，有80次傳接成功達陣。

他當晚是職涯第8次先發亮相，沒有遭到攔截，3次被擒殺損失15碼，總共和9名隊友合作傳球38次，其中21次成功，最長傳接距離45碼，累積傳接推進185碼，没有傳接成功達陣，同時也和3名隊友合作發動16次衝鋒，累積推進43碼沒有達陣過。

黑豹隊此役先以傳接達陣得分，全場共有26分鐘29秒掌握球權，除了第三節之外，每節都有得到3分，上半場還以10：9領先。

黑豹隊在2022年球季的戰績為7勝10敗，已經連續5個球季無緣季後賽 。熊隊在2022年球季的成績則是3勝14敗，已經在最近12個球季有10次無緣季後賽。

芝加哥熊隊成軍已經有104年，有2次取得過資格角逐大聯盟年度總冠軍榮銜，其中一次及時把握機會捧回超級盃；最近10個例行球季只有2次晉級季後賽。

黑豹隊和熊隊互相較量，自從1995年10月8日起，歷年在例行賽和季後賽共交戰12次，黑豹隊的戰績是4勝8敗，雙方最近一次是於2020年10月18日對抗，黑豹隊以16：23落敗。