場邊人語／小熊挖角 聯盟驚叫

美國職棒大聯盟（MLB）國聯中區小組的芝加哥 小熊隊，11月6日午後突然傳出更換總教練的消息；新任總教練是53歲的康塞爾（Craig John Counsell），他原任國聯中區小組冠軍密爾瓦基釀酒人隊總教練。

球員或者教練，在大聯盟相同的聯會和相同的小組範圍之內，更換效力對象，並不是一個常見的好主意。

芝加哥小熊隊在原來的總教練羅斯（David Wade Ross）指導下，於剛剛結束的例行賽季取得戰績83勝79敗，勝率51.2%，但是已經連續2個球季沒有進入季後賽 ；密爾瓦基釀酒人隊的成績則是92勝70敗，勝率56.8%，然而卻在季後賽外卡階段就遭到來自亞里桑納州鳳凰城的響尾蛇隊淘汰。

小熊隊成軍已經有148年，球迷組成並不只局限在美國伊利諾州芝加哥都會地區，而是遍布整個中西部。球隊於歷年累積21次晉級大聯盟季後賽，已有3次成功地成為年度總冠軍。最近的8個例行球季有5次晉級季後賽。

本來釀酒人隊的行政主管一直認為康塞爾這位鄉親，並沒有什麼可能造成必須離隊的理由；小熊隊的球迷則是始終對於羅斯歷年來在球場上和場邊的貢獻表示肯定，也沒有想到過球隊會有這麼一天斷然決定換人。

紐約大都會 隊屬於大聯盟國聯東區小組，今年例行賽季作戰成績只有75勝87敗，勝率46.3%。大都會隊在10月1日和總教練修瓦特（Buck Showalter）分道揚鑣之後，曾經將關愛的眼神放在康塞爾身上。

康塞爾其實並沒有計劃想要離家太遠，他雖然希望能夠繼續迎接職業棒球事業上的挑戰，然而卻也覺得最好避免遠行到紐約都會地區闖天下。

這段期間，除了紐約大都會隊之外，許多球迷曾經猜測康塞爾嚮往的球隊對象可能是聖地牙哥教士隊、休士頓太空人隊、洛杉磯天使隊和克里夫蘭守望者隊。

到頭來，竟然是芝加哥近水樓台先得月；小熊隊就是從鄰居那兒高薪挖角。