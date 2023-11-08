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場邊人語／鋒衛浪擲 湖人不智

彭廣揚

美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）洛杉磯湖人隊例行賽季已經出賽7場，其中4次客場挑戰，至今還沒有一次傳出捷報。

湖人隊於11月6日晚間在佛羅里達州邁阿密卡西亞球場（Kaseya Center）挑戰邁阿密熱火隊，終場以107比108飲恨。

這場比賽勢均力敵，湖人隊動用8名球員，共岀手投籃81次其中44次得分，命中率為54.3%；三分球出手26次其中8次中的，命中率為30.8%。防守籃板球33個、進攻籃板球5個，助攻28次17次失誤。

熱火隊則是動用9名球員，共岀手投籃88次其中41次得分，命中率為46.6%；三分球出手37次其中12次中的，命中率為32.4%；防守籃板球33個、二次進攻籃板球11個，助攻30次有18次失誤。

湖人隊於前三節落後，第四節收穫28分，其中13分是來自小前鋒詹姆斯（LeBron Raymone James Sr.）。不過，詹姆斯在比賽結束之前還剩2分鐘14秒時，並沒有從25英呎處三分球破網，失去逆轉全局的大好機會。

湖人隊的先發得分後衛里夫斯（Austin Tyler Reaves）在比賽結束前還有1分鐘14秒和30秒時，兩次嘗試投出三分球卻也都沒有得分。

比賽還剩8秒時，湖人隊叫了暫停，及時討論由誰來扮演「壓哨殺手」的角色；教練面授機宜結束之後，詹姆斯運球衝向前場右方底線，自己並沒有出手，而是將球傳給在左邊底線有空檔的6呎8吋替補小前鋒瑞廸許（Cameron Elijah Reddish）。

可惜瑞廸許辜負了詹姆斯的美意，以及湖人隊逆轉得勝的盼望。

湖人 洛杉磯 佛羅里達州

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