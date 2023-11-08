場邊人語／關鍵單節 逆轉傳接

逆轉出現在費城 老鷹隊於第三節兩次傳接達陣！

美國職業美式足球大聯盟（NFL）例行賽已經完成第九周賽程，賓夕法尼亞州費城老鷹隊於11月5日下午4時25分起，在費城的林肯金融球場（Lincoln Financial Field）以28比23逆轉形勢取勝牛仔隊。

老鷹隊目前戰績8勝1負，勝率88.9%，在國聯的15支隊伍之中獨佔鰲頭；舊金山四九人隊和底特律獅隊緊隨在後。

雙方在這場賽事上半場得分為17比14，牛仔隊領先。可惜牛仔隊在第三節丟失14分，雖然球隊於終場前6分鐘23秒，把握機會由7碼短攻得到6分，最終仍是向對方稱臣。

牛仔隊成軍已有64年，球迷並不只局限在美國德克薩斯州，而是遍布於全球各地。歷年來累積有過8次角逐大聯盟年度總冠軍榮銜，已經有5次成功地捧回超級盃 ；最近的9個例行球季有5次晉級季後賽 。

牛仔隊和老鷹隊互相較量始於1960年9月30日，歷年在例行賽和季後賽交戰129次，牛仔隊的戰績是73勝56敗。雙方最近一次交鋒於2022年12月24日，牛仔隊以40：34勝岀。

牛仔隊已經於10月9日到10月15日得空休息，老鷹隊則是由11月6日到11月19日之間輪空。

5日的比賽是達拉斯牛仔隊現年30歲、身高6呎2时的四分衛普瑞斯柯特（Rayne Dakota Prescott）職涯第105次先發，他沒有遭到攔截，但有5次遭到擒殺損失41碼，總共和9名隊友合作傳球44次，其中29次成功，最長傳接距離40碼，累積傳接推進374碼，有3次傳接成功達陣，同時也和3名隊友合作發動21次衝鋒，累積推進73碼；本人有6次衝鋒，累進14碼沒有達陣。

牛仔隊此役只有29分鐘42秒掌握球權，費城主場的球迷有6萬9876人，上座率100%。