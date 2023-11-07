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場邊人語／紅雀噤聲 布朗大勝

彭廣揚

亞里桑納紅雀隊的四分衛，單場遭到7次擒殺損失41碼，全場累積推進只有58碼！

紅雀隊現年24歲，身高6呎3吋的新秀四分衛杜恩（Clayton Tune）首次代表球隊先發亮相。全場有2次遭到攔截，和6名隊友合作，傳球20次，其中11次成功，最長傳接距離14碼，累積傳接推進58碼，四節比賽沒有任何傳接成功達陣。

杜恩生於德州，是休士頓大學校友，他於11月5日午後1時2分開始，在俄亥俄州克里夫蘭客場6萬7919名主場球迷關注下，終場以0比27慘敗於作東的布朗隊。

布朗隊因此在美國職業美式足球大聯盟（NFL）美聯北區小組例行賽季拿下5勝3負戰果，紅雀隊則吞下本季第8場失利。

在已經進行的8場賽事之中，布朗隊單場最高得到39分，最低只有3分收穫。

布朗隊此役共有36分鐘25秒掌握球權，在這場比賽除了第1節之外，每一節都有收穫，至少都有得到7分，上半場就以13比0領先。

布朗隊2022年球季的戰績為7勝10負。紅雀隊2022年球季的成績則是4勝13敗，都無緣季後賽

布朗隊成軍已有75年，至今從未有資格角逐大聯盟年度總冠軍榮銜，更談不上捧回超級盃

布朗隊和紅雀隊互相較勁始於1950年10月15日，歷年在例行賽和季後賽交戰53次。布朗隊的戰績是34勝16負3和，雙方最近一次對抗是2021年10月17日，紅雀隊以37比14取勝。

季後賽 俄亥俄州 超級盃

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