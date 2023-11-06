場邊人語／費城冬陽 乍暖多樣

經過4次相互領先和4次戰成平手，來自亞里桑納州鳳凰城的太陽隊，居然在終場前還有3分鐘43秒時，就換下現年35歲的大前鋒杜蘭特（Kevin Wayne Durant），表示無心戀棧。賓夕法尼亞州費城 的76人隊於是在11月4日午後在富國銀行球場(Wells Fargo Center)，以112比100取勝太陽隊，拿到本球季展開以來第四場連續勝利。

76人隊在最近的5場賽事之中，有三場比賽至少造成對方15次失誤。

太陽隊成軍已經有56年，32次躋身季後賽 ，然而始終和年度總冠軍無緣。該球隊在上個球季的戰績是45勝37敗，這個球季已經出戰過6次，只有2次勝利歸來。

太陽隊和76人隊預定在例行賽季交手兩次，下一次雙方再度較量，是於2024年3月20日在鳳凰城。

現年35歲，身高6呎10吋，曾經13次當選全明星的太陽隊大前鋒杜蘭特只上場36分鐘9秒，就攻下31分和有8個籃板3次助攻1次抄截2次火鍋，成為兩隊得分最多的球員。杜蘭特在這個賽季已經出賽6場，單場個人最多得到39分，最少也有18分收穫。

現年22歲，在德州 達拉斯出生的費城76人隊組織後衛馬克西（Tyrese Kendrid Maxey），上陣36分鐘12秒，出手投籃18次有9次得分，命中率50%，三分球6投中2，命中率33.3%，還有5個籃板球10次助攻次火鍋，全場獲得22分。

現年29歲，在非洲喀麥隆出生的費城76人隊七呎中鋒安比德（Joel Hans Embiid），上陣30分鐘57秒，出手投籃18次有9次得分，命中率50%，三分球投3中3，命中率100 ％，還有11個籃板球3次助攻1次火鍋。

現年27歲，在路易斯納州紐奧良出生的費城76人隊得分後衛烏布瑞（Kelly Paul Oubre Jr. )上陣35分鐘12秒，出手投籃18次有10次得分，命中率55.6%，三分球7投中3，命中率42.9%，還有3個籃板球1次火鍋，全場獲得25分。