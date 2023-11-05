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場邊人語／鋼人堅守 勝利到手

彭廣揚

匹茲堡鋼人隊在主場夜戰，於比賽結束前4分鐘2秒，以關鍵的3碼短傳達陣，將比分由13：16逆轉成為20比16，因此拿下本賽季第5勝。

匹茲堡鋼人隊25歲的新秀四分衛皮內特（Kenneth Shane Pickett）全場沒有遭到攔截，和9名隊友合作，傳球30次，其中19次成功，最長傳接距離32碼，累積傳接推進160碼，於第4節傳接成功達陣。

他是於11月2日晩間8時16分開始，在主場6萬5969名主場球迷（上座率達到96%）捧場之下，終場是以20：16險勝來自田納西州納許維爾的泰坦隊，在美國職業美式足球大聯盟（NFL) 美國聯會北區小組例行賽季拿到一場勝利。

匹茲堡鋼人隊名副其實，防守的硬功夫要得，尤其是在下半場第四節的堅壁清野工作徹底，經常成為逆轉比賽或者終局勝出的關鍵。

這已經進行的8場賽事之中，鋼人隊單場最高得到26分，最低只有6分收穫。

泰坦隊此役共有31分鐘9秒掌握球權，在這場比賽除了第4節之外，每一節都有收穫，上半埸每一節至少都有得到3分，上半場就以16比10領先。

鋼人隊在2022年球季的戰績為9勝8負。泰坦隊2022年球季的成績則是7勝10敗，都是無緣季後賽

龬人隊成軍已經有91年，曾經8次有資格角逐大聯盟年度總冠軍榮銜，6次捧回超級盃；最近連續3個例行球季2次連續在外卡階段失利沒有晉級季後賽。

泰坦隊和鋼人隊互相較勁，是自從1970年9月20日，歷年在例行賽和季後賽才交戰81次，鋼人隊的戰績是49勝32敗；雙方最近一次對抗，是於2021年12月19日由鋼人隊以19：13告捷。

季後賽 田納西州 超級盃

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