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場邊人語／八隊未敗 看誰前邁

彭廣揚

美國大學的校際美式足球競賽自8月26日起展開例行賽季之後，10月23日到29日已經完成第9周賽程，喬治亞大學的球隊和其他7支球隊保持不敗形勢。

其他戰績全勝的校隊包括密西根大學隊、俄亥俄州立大學隊、佛羅里達州立大學隊、華盛頓大學隊、空軍軍官學校隊、麥廸臣大學隊和自由大學隊。

密西根大學隊於10月21日以49比0横掃密西根州立大學隊，拿到本球季第8勝；該隊第9場比賽對象是普度大學。

在28日的各場比賽之中，喬治亞大學隊是以43比20收拾佛羅里達大學隊；下周六預定接戰密蘇里大學隊。

俄亥俄州立大學隊以24比10勝過威斯康辛大學隊，下一場的比賽對手是來自新澤西州的羅格斯大學隊。

華盛頓大學隊則是以42比33 取勝史坦福大學隊，11月4日將要出戰南加大。

校址在維吉尼亞州的麥迪臣大學（JMU）以30比27勝過老維吉尼亞大學隊之後，將和喬治亞州立大學隊交手。

校址在科羅拉多州的空軍軍官學校隊28日以30比13力克科羅拉多州立大學隊之後，預定11月4日在主場迎戰陸軍軍官學校隊；這將是空軍官校團隊是否能夠九連勝的關鍵比賽。

位於維吉尼亞州的自由大學隊從來沒有享受過「常勝」的滋味，團隊在贏得八連勝之後，寄望現年20歲、身高6呎1吋、從田納西大學轉學而來的四分衛沙爾特（Kaidon Salter ）引領他們捷報續傳。

維吉尼亞州 俄亥俄州 科羅拉多州

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