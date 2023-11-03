場邊人語／失分探底 溜馬失蹄

矢志爭奪美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）東區冠軍的波士頓 塞爾蒂克隊，當晚四節比賽，每一節至少收穫31分，其中第一節和第四節總共得到90分。

這樣的表現，符合「一氣呵成」形容。

11月1日晚間7時30分起，波士頓塞爾蒂克隊在麻州道明球場（TD Garden）迎戰印地安納溜馬隊。在溜馬隊23歲、身高6呎5吋的當家組織後衛哈利 柏頓（Tyrese John Halliburton）負傷缺陣情況之下，綠衫軍以摧枯拉朽之勢一路橫掃，終場以155比104高達51分的差距狂電對手，取得開季以來四場連續勝利。

這是塞爾蒂克隊作戰歷史之中，例行賽季單場第二高分；其最高紀錄是1959年2月7日在塞爾蒂克隊主場，以9人上陣並且以173比139懸殊比數痛擊目前洛杉磯湖人 隊的前身─明尼蘇達湖人隊。

塞爾蒂克隊當晚第一節就以76.2%命中率打出44比27領先的優勢，上半場溜馬隊已以54比75落後；主隊在下半場第四節又攻下46分，包括替補的組織後衛普里查德（Payton Michael Pritchard）上陣12分鐘得到11分（2次三分球）8次助攻，替補的小前鋒豪瑟（Samuel David Hauser）上陣7分鐘18秒得到12分（4次三分球）。

塞爾蒂克隊在這場比賽繼續注重磨合先發陣容；可喜的是包括5名先發球員在內，有8人得分是雙位數。

現年25歲、身高6呎8吋的塞爾蒂克隊小前鋒泰托姆（Jayson Christopher Tatum）只上場26分鐘34秒，就攻下30分和有12個籃板4次助攻。

溜馬隊替補組織後衛麥克康奈爾（Timothy John McConnell）上陣27分鐘58秒，得到18分7個籃板球5次助攻，是全隊得分最高者。