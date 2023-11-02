場邊人語／車城賭城 各奔前程

來自密西根州「車城」底特律的獅隊，目前以8戰6勝的成績躋身於美國職業美式足球大聯盟（NFL ）表現最佳的球隊之一。

身高6呎4吋、剛歡度29歲生日的獅隊四分衛高夫（Jared Thomas Goff），10月30日晚間8時15分開始率隊在擁有6萬6774名現場球迷的福特球場（Ford Field）作東，以26：14擊敗內華達州拉斯維加斯突襲者隊，在NFL國聯北區小組例行賽季領先。

代表NFL大聯盟美聯西區小組的突擊者隊目前的戰績是3勝5敗。

NFL在完成例行賽季第八周的賽程之後，費城老鷹隊完勝戰績不再，戰績成為7勝1負；美聯東區小組的邁阿密海豚隊、西區小組的堪薩斯城酋長隊，北區小組的巴爾迪摩烏鴉隊，以及南區小組的佛羅里達州傑克森維爾美洲虎隊，戰績也都是6勝2負。底特律獅隊因此躋身聯盟目前戰果輝煌的隊伍之一。

高夫生於加州舊金山灣區，是柏克萊加州大學 校友，也是大聯盟於2016年選秀活動由洛杉磯公羊隊在圈選的「狀元」。他在大學校隊3年期間共出賽37次，有96次傳接成功達陣，30次遭到攔截。廣大球迷對於他的職業未來一直都有期待。

當晚的比賽是他職涯第108次先發；遭到1次攔截，總共和8名隊友合作，傳球37次，其中26次成功，成功率70.3%，最長傳接距離44碼，累積傳接推進272碼，有1次傳接成功達陣，同時也和3名隊友合作共發動43次衝鋒，累積推進222碼有1次達陣。

獅隊此役共有39分鐘33秒掌握球權，每節至少都有得到3分，上半場就以16：7領先，終場前9分鐘59秒時，獅隊還有一次52碼攻門得到3分。

突襲者隊2022年球季的戰績為6勝11敗。自從2016年起7個球季中有2次晉級季後賽 。獅隊在2022年球季的成績是9勝8敗，連續6年都未能參加季後賽。

獅隊成軍已經有94年，從來就沒有機會角逐過大聯盟年度總冠軍榮銜，更別說能夠捧回超級盃；該隊在最近10個例行球季只有2次晉級季後賽。

突擊者隊和獅隊是自1970年11月26日起交手，歷年在例行賽和季後賽共交戰14次，獅隊的戰績是7勝7敗。這次比賽是突擊者隊由北加州奧克蘭搬遷到拉斯維加斯之後首次會戰。雙方最近一次於2019年11月3日對陣，奧克蘭突擊者隊以31：24收下戰果。