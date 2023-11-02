我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中航班11月9日起每周增至70班 西岸成重點區域

MLB／遊騎兵5：0獵響尾蛇 奪隊史63年世界大賽首冠

場邊人語／車城賭城 各奔前程

彭廣揚

來自密西根州「車城」底特律的獅隊，目前以8戰6勝的成績躋身於美國職業美式足球大聯盟（NFL）表現最佳的球隊之一。

身高6呎4吋、剛歡度29歲生日的獅隊四分衛高夫（Jared Thomas Goff），10月30日晚間8時15分開始率隊在擁有6萬6774名現場球迷的福特球場（Ford Field）作東，以26：14擊敗內華達州拉斯維加斯突襲者隊，在NFL國聯北區小組例行賽季領先。

代表NFL大聯盟美聯西區小組的突擊者隊目前的戰績是3勝5敗。

NFL在完成例行賽季第八周的賽程之後，費城老鷹隊完勝戰績不再，戰績成為7勝1負；美聯東區小組的邁阿密海豚隊、西區小組的堪薩斯城酋長隊，北區小組的巴爾迪摩烏鴉隊，以及南區小組的佛羅里達州傑克森維爾美洲虎隊，戰績也都是6勝2負。底特律獅隊因此躋身聯盟目前戰果輝煌的隊伍之一。

高夫生於加州舊金山灣區，是柏克萊加州大學校友，也是大聯盟於2016年選秀活動由洛杉磯公羊隊在圈選的「狀元」。他在大學校隊3年期間共出賽37次，有96次傳接成功達陣，30次遭到攔截。廣大球迷對於他的職業未來一直都有期待。

當晚的比賽是他職涯第108次先發；遭到1次攔截，總共和8名隊友合作，傳球37次，其中26次成功，成功率70.3%，最長傳接距離44碼，累積傳接推進272碼，有1次傳接成功達陣，同時也和3名隊友合作共發動43次衝鋒，累積推進222碼有1次達陣。

獅隊此役共有39分鐘33秒掌握球權，每節至少都有得到3分，上半場就以16：7領先，終場前9分鐘59秒時，獅隊還有一次52碼攻門得到3分。

突襲者隊2022年球季的戰績為6勝11敗。自從2016年起7個球季中有2次晉級季後賽。獅隊在2022年球季的成績是9勝8敗，連續6年都未能參加季後賽。

獅隊成軍已經有94年，從來就沒有機會角逐過大聯盟年度總冠軍榮銜，更別說能夠捧回超級盃；該隊在最近10個例行球季只有2次晉級季後賽。

突擊者隊和獅隊是自1970年11月26日起交手，歷年在例行賽和季後賽共交戰14次，獅隊的戰績是7勝7敗。這次比賽是突擊者隊由北加州奧克蘭搬遷到拉斯維加斯之後首次會戰。雙方最近一次於2019年11月3日對陣，奧克蘭突擊者隊以31：24收下戰果。

季後賽 加州大學 NFL

上一則

場邊人語／騎兵奪標 咫尺之遙

下一則

MLB／距首冠差1步 遊騎兵不敢大意

延伸閱讀

防酗酒出奇招 加州某些餐館收嘔吐費

防酗酒出奇招 加州某些餐館收嘔吐費
隱藏費? 加州餐館這項收費令人「想吐」

隱藏費? 加州餐館這項收費令人「想吐」
MLB／天使連續9年無緣季後賽 總教練下季換人

MLB／天使連續9年無緣季後賽 總教練下季換人
MLB／大谷翔平 奪美聯全壘打王 連3年獲天使MVP

MLB／大谷翔平 奪美聯全壘打王 連3年獲天使MVP

熱門新聞

福克斯(右)和柯瑞成為生意場上的夥伴。(美聯社)

NBA／「想穿他的球鞋打爆他」國王後衛成柯瑞品牌首位代言人

2023-10-29 23:02
美國籍冰球運動員強森遭冰刀割喉，享年29歲。（美聯社）

冰球／美國選手遭對手意外「冰刀割喉」鮮血噴出 享年29歲

2023-10-29 21:44
「最性感運動員」德國田徑女將施密特。（美聯社）

田徑／「最性感運動員」曝德國選手收入困境 兼職才能維持生計

2023-10-27 08:32
詹姆斯幫助湖人鎖定勝局。（美聯社）

NBA／太陽杜蘭特孤軍奮戰狂飆39分「全力詹」末節率湖人逆轉

2023-10-27 07:23
杜蘭特(右)在28日比賽中得到隊友奧援，特別是葛登的強勢發揮。 (Getty Images)

NBA／1人扛全隊逼不得已 杜蘭特：出手20幾次非我風格

2023-10-29 20:18
遊騎兵以5：0擊敗響尾蛇，以客場11連勝的紀錄，奪得成軍63年來第一座世界大賽冠軍。（美聯社）

MLB／遊騎兵5：0獵響尾蛇 奪隊史63年世界大賽首冠

2023-11-01 23:05

超人氣

更多 >
金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人

金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人
康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴

康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴
西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？

西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？
噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃

噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃
班機座位髒得不敢坐 該如何處理？

班機座位髒得不敢坐 該如何處理？