場邊人語／騎兵奪標 咫尺之遙

來自德州的遊騎兵隊在客場參賽，第三局結束時就領先對手10分，響尾蛇隊雖然在第八局和第九局下努力反攻，到頭來只有望球興嘆。

美國職棒大聯盟（MLB）年度總冠軍爭奪賽第四戰，10月31日傍晚5時4分開始在亞里桑納州風宏盛大通球場（Chase Field）繼續舉行，作東的響尾蛇隊在4萬8388名客滿球迷的面前，經過3小時18分鐘激戰後，再度以7比11落敗於到訪的遊騎兵隊。

遊騎兵隊在今年季後賽 已經累積10次客場凱旋而歸。

遊騎兵隊的前身是「華盛頓參議員」隊，在這場比賽收穫11分，是最近五年以來大聯盟年度總冠軍系列比賽的亮點之一。2019年10月23日晚間，華盛頓哥倫比亞特區國民隊在客場挑戰休士頓太空人隊時，曾經單場獲得12分。

在MLB年度總冠軍系列比賽的第四戰勝利的球隊，曾經有過85次最終奪標的紀錄；這種獲勝的比率達到72%。最近20次年度總冠軍的爭奪賽有15次印證這種規律。

至今有過49支球隊在年度總冠軍的系列賽中取得四戰三勝優勢後，其中42支終於完成奪標的任務；值得注意的是，其中還有27支是在系列賽的第五戰就如願地躍登寶座。

不過，芝加哥小熊隊於2016年10月25日到11月2日之間，在和克里夫蘭印地安人隊爭奪年度總冠軍時，曾經克服前四戰三負的劣勢，創下三連勝封王的歷史紀錄。

響尾蛇隊31日全場共有35打數擊出12支安打6次殘壘；遊騎兵隊則是全場共有38打數擊出11支安打3支全壘打；第二局和第三局上分別攻下5分。

大聯盟的年度總冠軍爭奪系列賽歷年以來都沒有出現過「零失誤」的局面；今年的賽事在前三場兩隊的表現都保持完美，直到31日比賽第三局上響尾蛇隊出現失誤為止。

作客的遊騎兵隊在第二局上，由現年29歲、曾經代表洛杉磯道奇 隊參加2020年度總冠軍比賽，當晩擔任第二棒打擊的的游擊手席格（Corey Drew Seager），於2人出局1壞球形勢之下，轟出中外野方向431英呎遠的兩分全壘打。

這是席格在今年季後賽揮岀的第6支全壘打，也是他自2015年9月3日參加大聯盟以來，以游擊手的身分在季後賽擊出的第19支全壘打。

席格曾經代表道奇隊獲得過年度總冠軍系列爭奪賽「最有價值球員」獎項；他如果在本屆比賽再次獲獎，將和三位前賢齊名。

他們是布魯克林/洛杉磯道奇隊的左投柯法克斯（Sanford “Sandy “Koufax）、已經過世的聖路易紅雀隊右投吉普森（Bob Gibson），和曾經先後在奧克蘭運動家隊、紐約洋基隊、加利福尼亞天使隊效力的右外野手傑克森（Reginald Martinez Jackson）。