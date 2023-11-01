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場邊人語／短兵相接 騎兵有解

彭廣揚

來自德州的遊騎兵隊，在第三局上以一支右外野方向的兩分全壘打形成勝券在握。

美國職棒大聯盟（MLB）總冠軍爭奪賽第三戰，10月30日傍晚5時3分開始，在亞里桑納州風宏盛大通球場（hase Field）續舉行系列賽，作東的響尾蛇隊在4萬8517名客滿球迷的面前，經過2小時52分鐘𡚒戰後，失望地以1：3臣服於到訪的遊騎兵隊。

這樣的結局，造成今年度總冠軍爭奪賽的前三場，出現「1-2-1」齊步走的有趣畫面。換句話說，這是大聯盟年度總冠軍爭奪賽舉辦以來，第四次出現兩支球隊在前三場比賽中，都沒有能夠連續獲勝。

在大聯盟年度總冠軍系列比賽的第三戰勝利的球隊，曾經有過75次最終奪標的紀錄；這種獲勝的比率達到63.6%。自從1999年以來，最近23次年度總冠軍的爭奪賽，有12次都印證這種規律。

響尾蛇隊30日全場共有30打數擊出6支安打没有全壘打4次殘壘沒有失誤；遊騎兵隊則是全場共有31打數擊出5支安打1支全壘打4次殘壘沒有失誤。

作客的遊騎兵隊是在第三局上，由現年29歲，曾經代表洛杉磯道奇隊參加2020年度總冠軍比賽，當晩擔任第二棒打擊的的游擊手席格(Corey Drew Seager) 於2人出局形勢之下，轟出右外野方向421英呎遠的關鍵全壘打。當時他所面對的響尾蛇隊投手是現年25歲的先發右投手普法特（Brandon  Connor Pfaadt）。

這是席格在今年季後賽之中，揮岀的第5支全壘打，也是他自從2015年9月3日參加大聯盟以來，秉持游擊手的身分，在季後賽擊出第18支全壘打。

現年29歲，在波多黎各出生，目前效力於明尼蘇達雙城隊的游擊手柯瑞亞（Carlos  Javier Correa Oppenheimer Jr.），是另一位大聯盟現役的游擊手，生涯累積季後賽全壘打次數達到18次。

14次當選過全明星，已經入列棒球名人堂的前紐約洋基隊游擊手吉特（Derek Sanderson  Jeter），在16年職棒生涯158場季後比賽中，共擊出20支全壘打，至今還沒有人打破這項紀錄。

季後賽 柯瑞 德州

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