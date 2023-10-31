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場邊人語／揮棒打蛇 用力不赦

彭廣揚

鳳凰城響尾蛇隊先馳得點，以一路領先的姿態擊敗阿靈頓遊騎兵隊。

美國職棒大聯盟（MLB）年度總冠軍爭奪賽第二戰，10月28日晚間7時5分開始，在德州阿靈頓的環球人壽球場（Global Life Field）繼續舉行系列賽，作客的響尾蛇隊在4萬2500名客滿球迷的面前，使用2小時59分鐘，就以9：1擊敗在第七局、第八局和第九局都有失分的遊騎兵隊，立即報復前晚輸球之仇。

這場比賽在3小時之內分出勝負，符合大聯盟目前講求的「速戰速決」原則，是自從2000年球季以來，大聯盟年度總冠軍的系列比賽，第14次出現單場競技時間會超過三個小時。

大聯盟年度總冠軍的系列比賽總是高潮迭起，今年是連續第4季總決賽在前兩戰就出現1勝1負的局面。這也就意味著，大聯盟的年度總冠軍系列比賽，連續第11季，都不會出現「七戰四連勝」的情景。

大聯盟最近一次在年度總冠軍爭奪比賽時，出現類似利索的局面，是於2017年10月1日傍晚，洛杉磯道奇隊在主場迎戰休士頓太空人隊，只花費2小時28分鐘就完成比賽。

響尾蛇隊28日全場共有37打數擊出16支安打1支全壘打8次殘壘沒有失誤；遊騎兵隊則是全場共有31打數擊出4支安打1支全壘打4次殘壘沒有失誤。

28日的夜戰，循例還是以先發投手表現關係全局。遊騎兵隊先發投手是現年30歲，身高6呎6吋，在南卡羅萊納州出生的左投手蒙哥馬利（Jordan Blackmon  Montgomery）。他以75球數（好球50次）先發6局，面對打者26次沒有三振過對方，有1次是壞球保送，被擊出9支安打1支全壘打，責任失去4分，場均防禦率2.  90，拿到季後第1敗。

響尾蛇隊則以現年35歲，身高6呎2吋，在德州休士頓出生的右投手凱利（Kenneth Merrill Kelly）應戰。他是以89球數（好球63次）先發7局，面對打者24次三振對方9次，沒有送出壞球保送，才被擊出3支安打1支全壘打，責任失去1分，場均防禦率2.25，季後第3次拿到勝投。

此外，擔任響尾蛇隊第三棒打擊的23歲委內瑞拉籍捕手莫雷諾（Gabriel Moreno），於第四局上於1人出局滿球數的情況之下擊出中外野方向的413英呎遠的陽春砲，造就他成為大聯盟的季後比賽歷史上，第7位捕手擁有單一季後擁有4支全壘打的紀錄。

德州 休士頓 太空人

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