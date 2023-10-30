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場邊人語／牛仔圈羊 堪稱好樣

彭廣揚

美國職業美式足球大聯盟（NFL) 例行比賽的賽程已經進入到第八周；屬於國家聯會東區小組的德州達拉斯牛仔隊，目前戰績5勝2負，連續兩周先後戰勝洛杉磯電光隊和洛杉磯公羊隊。

10月29日午後12時2分起，牛仔隊是在德州阿靈頓的美國電話電報球場（AT&T Stadium)迎戰來自南加州的洛杉磯公羊隊，吸引9萬3448名現場觀眾（上座率93%），地主隊每節都至少有3分收穫，終場以43比20慶功。

牛仔隊目前是大聯盟國家聯會的3支戰績五勝隊伍之一（其他兩隊分別是費城老鷹隊和底特律獅隊）。團隊防守表現名列大聯盟32支球隊第3名，僅略遜於克里夫蘭布朗隊和巴爾廸摩烏鴉隊。

牛仔隊的團隊攻擊表現，至今7場比賽之中，單場最低失掉0分，單場最多得到43分，有4次出賽每場至少得到30分。

牛仔隊建軍已經有64年，曾經8次角逐大聯盟年度總冠軍榮銜，並且有5次如願地捧回超級盃；最近9個例行球季有5次晉級季後賽

牛仔隊和公羊隊彼此較量，是由1960年11月6日起，歷年在例行賽和季後賽共交戰38次，牛仔隊的戰績是20勝18敗，雙方最近一次於2022年10月9日對抗，牛仔隊是以22比10勝岀。

牛仔隊已經於10月9日到10月15日輪空休息。

當天的比賽，是達拉斯牛仔隊當家四分衛- 現年30歲，身高6呎2时的普瑞斯柯特（Rayne Dakota Prescott）職業生涯第104次先發亮相，牛仔隊的控球時間為35分鐘28秒。

他有1次遭到過攔截，有3次遭到擒殺損失22碼，總共和11名隊友合作，傳球31次，其中 25次成功，最長傳接距離 26碼，累積傳接推進304碼，有多達4次傳接成功達陣，同時也和5名隊友合作發動26次衝鋒，累積推進102碼；本人有4次衝鋒，累進19碼没有次達陣過。

洛杉磯 德州 季後賽

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