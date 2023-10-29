場邊人語／騎兵反攻 捕蛇成功

這是系列戰局預告，還是單純戰果報告？

美國職棒大聯盟（MLB) 第119屆年度總冠軍爭奪比賽，10月27日晚間7時7分起在德州 阿靈頓環球人壽保險球場(Global Life Field)舉行；這個系列冠軍爭奪賽的首役，吸收了4萬2472名現場球迷，打破10月18日才創下的4萬2368人場館票房紀錄。

代表大聯盟美國聯會的德州遊騎兵隊，在主場迎戰來自國家聯會的亞利桑納州鳳凰城的響尾蛇隊，雙方共動員13名投手對壘4小時2分鐘，經過11局交戰後，作東的遊騎兵隊在第11局下，由現年30歲，擔任第四棒打擊的右外野手賈西亞（José Adolis García Arrieta ）於1人出局1好三壞的球數之下，轟出右外野方向373 英呎遠的再見陽春全壘打。

來自古巴的賈西亞，已經連續5場比賽每場都有全壘打。

這是大聯盟年度總冠軍的系列比賽，第62次出現九局例行比賽結束時不分勝負，必須要延長比賽分別高下的場面。

2022年10月28日晚間在德州休士頓，太空人 隊和費城 人隊於爭奪年度總冠軍進行首次對抗，費城人隊是戰到10局結束才以6比5勝岀。

換句話說，大聯盟的年度總冠軍爭奪賽，已經不尋常地產生連續兩年首戰局數都延長的事實。

再翻閱大聯盟年度總冠軍爭奪賽的歷史，這是第17次岀現單場比賽是以再見全壘打收尾，也是歷年以來第62場比賽，以再見打擊的方式結局。

遊騎兵隊最終以6比5高唱凱歌。在遊騎兵隊的作戰歷史中，這是團隊第一次於爭奪年度總冠軍的系列賽拿到開門紅。

回顧2010年10月27日午後，遊騎兵隊在舊金山客場和巨人隊爭奪年度總冠軍的第一戰，是以7比11飲恨。

2011年10月19日晚間，遊騎兵隊在密蘇里州聖路易客場和紅雀隊爭奪年度總冠軍的第一仗，也是以2比3落敗。

依照現有的數據演算，在大聯盟年度總冠軍系列比賽的首戰勝利的球隊，曾經有過74次最終奪標的紀錄；這種獲勝的比率達到62.7%。自從1997年以來，最近25次年度總冠軍的爭奪賽，有21次都印證這種規律。