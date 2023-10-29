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場邊人語／帶傷上陣 主將坐鎭

彭廣揚

紐約上州水牛城比爾隊雖然已經8戰5勝，繼續力爭上游。

該隊現年27歲，身高6呎5时的當家四分衛艾倫（ Joshua Patrick Allen  )，是於10月26日晩間8時15分開始，在7萬416名高點球場（Highmark Stadium）球迷（上座率達到98 ％）觀賞之下，雖然下半場第四節沒有收穫，終場還是以24比18擊敗佛羅里達州坦帕灣海盜隊，在美國職業美式足球大聯盟（NFL) 美國聯會東區小組的戰績，至於佛羅里達州邁阿密海豚隊。

比爾隊當晩全場有31分鐘57秒掌握球權，卻在這場比賽第四節無功而返，三節至少每節得到3分，可是上半場就以17比10领先。

紐約上州水牛城比爾隊本季是被看好晉級季後賽的隊伍；在2022年球季的戰績為13勝3敗，於季後賽外卡階段闖過邁阿密海豚隊首關，但是隨後卻以10比27落敗於辛辛那提猛虎隊遭到淘汰。海盜隊來自大聯盟國家聯會南區小組，本季已經三連敗，2022年球季的成績則是8勝9敗，在季後賽外卡階段就以14比31輸給達拉斯牛仔隊。

比爾隊成軍已經有64年，曾經4次有資格角逐大聯盟年度總冠軍榮銜，可是到如今仍然無緣捧回超級盃；而海盜隊組建有48年歷史，2次角逐過年度總冠軍，每次都如願。

比爾隊和海盜隊自從1976年9月26日以來，歷年在例行賽和季後賽共交戰只有13次，海盜隊的戰績是8勝5敗，雙方最近一次對抗，是於2021年12月12日由海盜隊在延長賽以33比27取勝。

艾倫當晩右肩負傷上陣，全場遭到1次過攔截，總共和6名隊友合作，傳球40次，其中31次成功，最長傳接距離30碼，累積傳接推進324碼，有2次傳接成功達陣，2次遭到擒殺損失12碼。同時他也和2名隊友合作共發動26次衝鋒，累積推進115碼；艾倫並且完成1次衝鋒達陣。

海盜隊當晚調派現年28歲的梅菲爾德(Baker  Reagan Mayfield )主攻，全場没有遭到過攔截，總共和8名隊友合作，傳球42次，其中25次成功，最長傳接距離31碼，累積傳接推進237碼，有2次傳接成功達陣，3次遭到擒殺損失13碼。同時也和4名隊友合作共發動17次衝鋒，累積推進78碼，沒有完成衝鋒達陣。

季後賽 紐約上州 佛羅里達州

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