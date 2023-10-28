場邊人語／外卡開始 封王唯是

美國職棒大聯盟（MLB）第119屆年度總冠軍爭奪比賽，10月27日起在德州 阿靈頓舉行；這個系列冠軍爭奪賽，俗稱「世界冠軍系列賽」（World Series），代表美國聯會的隊伍，歷年來有67次勝岀。

自從1983年起，代表美國聯會的球隊經過40次努力後，22次凱旋而歸。不過，代表國家聯會的隊伍，在最近13次爭奪年度總冠軍的征途上，8次都是心想事成。

今年的大賽，是由來自國聯的亞里桑納州鳳凰城的響尾蛇隊，對抗代表美聯的德州遊騎兵隊。

響尾蛇隊和遊騎兵隊，都是以外卡身分爭取到參加季後賽。在大聯盟季後賽史上，這是第3次出現打進決賽的兩支隊伍都是從外卡階段晉級。

前兩次寫下紀錄的球隊，分別是2014年的舊金山 巨人隊和堪薩斯城皇家隊；及2002年舊金山巨人隊和洛杉磯天使 隊。

大聯盟是從1995年開始採行外卡制度，包括今年的響尾蛇隊和遊騎兵隊在內，歷年來已有16支球隊由外卡一路殺進決賽，其中7支球隊如願以償。

它們是1997年的佛羅里達馬林魚隊、2002年的洛杉磯天使隊、2003年的佛羅里達馬林魚隊、2004年的波士頓紅襪隊、2011年的聖路易紅雀隊、2014年的舊金山巨人隊，及2019年的華盛頓哥倫比亞特區國民隊。

響尾蛇隊成軍以來，首次有機會於2001年爭奪大聯盟年度總冠軍王座，對手就是大名鼎鼎的紐約洋基隊。洋基隊當年最終巨服於響尾蛇隊。

遊騎兵隊成軍後曾於2010年和2011年連續衝擊大聯盟年度總冠軍，可惜先後敗給舊金山巨人隊和聖路易紅雀隊。遊騎兵隊因此寄望於第三次嘗試。